Brutalni posnetek nasilja v Kopru: mladoletnik se je pridržanju upiral (FOTO)

Na družbenem omrežju tiktok je zakrožil posnetek nasilja v Kopru. Napadalec se je z udarci in silo izživljal nad moškim, ki je sedel na klopci. S PU Koper so za regionalnoobalo.si potrdili, da se je incident zgodil blizu koprskega nakupovalnega središča, in sicer v petek, 27. oktobra, ob 20. uri.

Iz policijskega poročila, tako portal, izhaja, da so policisti na kraju izsledili poškodovanega 32-letnega moškega, ki je dejal, da medtem, ko je spal na klopci, do njega pristopil njemu neznani fant in ga brez razloga začel pretepati.

S PU Koper so za portal regionalnaobala.si še navedli, da gre za dvojico, ki je s kraja zbežala, a so ju policisti kmalu zatem prijeli.

Eden izmed njiju je rojen leta 2004, zanj sledi plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru. Drugi, napadalec je rojen leta 2007 in je še mladoleten. Ob pridržanju se je aktivno upiral. Sledi mu obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru, pa tudi kazenska ovadba za kaznivo dejanje nasilništva. Obveščeni so bili tudi starši mladoletnika.

S posnetka, ki je zaokrožil znana identiteta nasilnežev.

Kot piše regionalnaobala.si naj bi imela žrtev, ki je brezdomec, poškodovano arkado, obstaja pa tudi sum zloma nosu in čeljusti, pa tudi druge poškodbe glave.