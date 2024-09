Na Hrvaškem vas tako opozorijo pred neurjem (FOTO)

Pisala nam je bralka Vesna, ki z družino počitnikuje na otoku Cresu na Hrvaškem. Prijetno jo je namreč presenetilo, ko je danes popoldan po telefonu prejela sporočilo, ki jo je opozorilo pred prihajajočim neurjem.

»Na dopustu na otoku Cresu sem nepričakovano dobila obvestilo pred neurjem kar preko sms sporočila. Zelo dobrodošlo.«

Opozorilo pred neurjem FOTO: Bralka Vesna

V Sloveniji letno zabeležimo kar okoli 60.000 udarov strel, kar je posledica mešanja celinskega, mediteranskega in gorskega podnebja. Zaradi visokih temperatur in večje vlažnosti zraka se možnost močnejših neviht z udari strel v poletnem času še poveča. Udari strel lahko povzročijo resno škodo tudi na elektronskih napravah, kot so televizorji, računalniki, modemi, igralne konzole ... Telekom Slovenije zato ob napovedanih nevihtah ali ob odhodu na dopust priporoča izklop elektronskih naprav tako iz električnega kot komunikacijskega omrežja.

Brezplačna storitev Strela alarm

Naročnikom, ki imajo mobilne in fiksne storitve Telekoma Slovenije, je na voljo brezplačna storitev Strela Alarm. Storitev temelji na sistemu Scalar, ki ga je razvil Elektroinštitut Milan Vidmar. Za aktivacijo storitve pošljite SMS na številko 041 145 000, in sicer tako, da napišete STRELA, naredite presledek in vpišete vaše uporabniško imen za fiksne storitve Telekoma Slovenije (npr. STRELA novakj).

Tudi v občini Piran opozarjajo občane in občanke preko telefonskih tekstovnih sporočil o možnem dvigu morske gladine.

