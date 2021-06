Na avtocesti zagorelo vozilo (VIDEO)

Ob 17.10 je na pomurski avtocesti pred izvozom za Lenart v smeri Murske Sobote zagorelo na priklopniku tovornega vozila. Posredovali so gasilci JZ GB Maribor in PGD Lenart. Pri gašenju oziroma posredovanju je na cestišče iztekla neznana nevarna snov. O dogodku so bili obveščeni OKC Maribor, DARS, MEEL, VGP Drava in lokalna skupnost, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.Zaprta je avtocesta v smeri Murske Sobote. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Pernica - Lenart.Bralec nam je poslal posnetek reševanja.