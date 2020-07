Luka Mesec natakarici potegnil živec (FOTO)

Zapis natakarice iz lokala v bližini parlamenta. FOTO: Facebook

Zaščitne maske v javnih zaprtih prostorih so ne le priporočljive, ampak obvezne, a kot mnogi pravijo, se tega ne držijo vsi. »Preveč smo se sprostili,« pravijo strokovnjaki. Nekoliko brezskrben pa naj bi bil v petek tudi poslanec, ki ga je v enem od ljubljanskih lokalov v bližini parlamenta prestregla ena od natakaric.»Ravnokar s sodelavcem streževa Luko Meseca v lokalu v središču mesta. Seveda deset ljudi za mizo vsi brez mask, pa je šel Mesec na wc brez maske in ga ob odhodu iz lokala vprašam, če maske niso vec obvezne v zaprtih prostorih, na kar mi odgovori da »so ja«. Vprašam, ali za vas potem ne veljajo pravila ali kako? In mi odgovori »ja nimam je, haha,« je zapisala (nelektorirano) natakaricaPod objavo in fotografijo, ki nam jo je posredoval bralec, so se zvrstili številni komentarji. Nekateri so bili mnenja, da bi morala natakarica vsakega gosta, ki ne spoštuje pravil, opozoriti, a je odgovorila, da bi to seveda storila, če bi ga videla. »Medtem ko odlagam kavo na mizo enostavno, ne morem teči 50 metrov do gospoda poslanca, ki ve, kakšna so pravila, in ga ne morem na silo izvleči iz lokala.«Za komentar smo prosili tudi poslanca Levice, a za naša vprašanja ni bil dosegljiv.Vlada je zaradi slabšanje epidemiološke slike 25. junija sprejela sklep o ponovni obvezni uporabi zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih. V praksi to v lokalu in gostilni pomeni, da tudi če vam strežejo zunaj, kot so Meseca, si je pri vstopu v prostor treba nadeti masko. Če ste gost znotraj lokala, pa si lahko masko snamete ob pitju in prehranjevanju, potem pa si jo je treba spet nadeti. Če pravil ne spoštujete, vam grozi globa.