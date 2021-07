Komentatorji na okopih: triizmensko delo, osnovna plača tisočak bruto in 2.000 evrov regresa

Bralci ste nas opozorili na oglas za zaposlitev nekega delodajalca v eni od skupin na družabnih omrežjih. Gre za triizmensko delo, plača znaša skoraj 1.100 evrov bruto (osnova), regres 2.024 evrov, delavce pa potrebujejo takoj. Pod oglasom so se usule objave komentatorjev, nekaj pa jih izpostavljamo (nelektorirano):



»Na koncu pride ven minimalec pa tri smene delo v mrzlih razmerah pa dve sobote na mesec...res se norcujejo z ljudi vedno se bo nekdo naso da bo sel delat cisto suzenjstvo pravne drzave ni vec na zalost«



»Ma folk, kaj je z vami.... "Socijalko pobrat, pa na cesto nagnat"...Dobesedno.

Piše osnova 1085€, ja to je malenkost nad minimumom, ampak to je OSNOVA.... Na to osnovo pride dodatek za popoldansko, oziroma nočno delo..... Nobeden se ne obregne glede regresa....Kje dobite 2024€ regresa? Ali veste koliko je minimalni regres? Dokler bodo socialne toliko kot so se nobenemu ne ljubi delat...«



»Dokler bojo plače take noben ne bo delal. Samska oseba ne preživi meseca z minimalno plačo. Ko sta 2 je lažje, če so otroci je spet težje.«



»Škoda, ker ta regres ni vsak mesec«



»Ja pa, mati mila, kaj bi še radi? Služben avto in počitnice na Havajih? Najprej ni prav, ker ne pise visine place, potem ni prav, koliko pise, potem ni prav, da se dela na izmene. Raje se vprasajte, koliko je bruto bruto in koliko pobere drzava. Verjamem, da bi vsak delodajalec dal visjo placo, ce bi bile dajatve nizje, ampak NISO! Ce znate pa bolje... s.p. se odpre v petih minutah pa ste lahko vsi bogatasi. Aja, samo potem je pa delat treba pa dajatve placevat... hmmmm...«



»Lahko je bit pameten, sploh doma iz kavča Al pa na socialki pa nič delat. Vsaka plača je lahko zelo individualno sestavljena. Zavedati se je potrebno da obstajajo dodatki in da osnova ni vse. Čist tko, mam 7 stopnjo izobrazbe pa delam za 1200 bruto. Z vsemi dodatki, stalnost, delovna doba, stimulacija, malca, vožnja, na mesec to znese cca 1600 neto. Seveda vsak bi rad kakega stotaka več, samo da pa vsak mesec dobiš pa tud nekaj šteje.«

Kaj o tem mislite vi? Je tisoč evrov bruto osnove na mesec premalo in koliko bi morale biti najnižje plače višje od socialne pomoči? Svoj odziv zapišite v komentarje.



