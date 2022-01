Klavžar končal tragično: Naj bo njegova smrt opomin (FOTO)

Bralec nas je obvestil o dogodku, ki se je ta teden zgodil na Dolenjskem. Poginil je klavžar Giovanni, ki je bežal pred foto objektivom in se dotaknil električnega droga. »Poglejte, kako je zaradi človeške ihte po slavi in všečkih končal tale revež,« je sporočil razočaran bralec in pripel fotografijo poginule ptice.

»Tragično je končal klavžar Giovanni včeraj na Dolenjskem. Ker je bila želja po dobri fotografiji tako močna, ptica pa žal tako nemočna, se je v obupu želela umakniti na višje. Žal je to višje bil električni drog, ki je ptico ob pristanku elektrificiral. Naj bo njegova smrt opomin, da v želji po slavi in všečkih ne posegamo v njihov osebni prostor,« se glasi objava na facebooku, ki je dvginila veliko prahu.

Klavžar je velika ptica selivka, ki živi v pustih, polpuščavskih in skalnatih življenjskih okoljih, velikokrat, ne pa vedno, blizu tekočih voda. Vrsto so nekdaj zelo cenili faraoni v starem Egiptu, zdaj pa je uradno skrajno ogrožena vrsta. Stalno ostaja le v Maroku, Turčiji in Siriji.

