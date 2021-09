Kakšna zmešnjava pri testiranju. So številke sploh lahko točne?

Oglasila se nam je bralka, ogorčena nad obravnavo na mestu hitrega testiranja v enem od nakupovalnih središč v Ljubljani. Opisala je svojo zgodbo in zaradi slabe izkušnje tudi resno podvomila o točnosti podatkov.



Bralka je opisala, da sta s partnerjem na testiranje v vrsti čakala eno uro, ko pa sta bila končno na vrsti, je najprej plačala testiranje za oba. »Najprej se je testiral partner, potem pa jaz - eden za drugim. Čakava na izvid, medtem gre partner v avto z dveletnim sinom. Jaz čakam na izvid za oba. Ko začnejo z vročanjem izvidov, čakam, da pokličejo najina priimka. Kmalu pokličejo mene in ga vzamem, omenim tudi, da bom vzela še za partnerja - ima drugačen priimek - pa mi gospa reče, da tega izvida nimajo.«



»Vprašam, kako to, če sva se testirala eden za drugim in mi odgovori, da ni bil testiran!? Po mojem vztrajanju, mi reče, naj dam še enkrat njegovo zdravstveno kartico. Odnese kartico in se vrne z odgovorom, da ni bil testiran, saj ga ni v sistemu!? Odgovorim, da važno, da sva lahko plačala testiranje za oba, izvid pa je samo eden.«



Ko jim je bralka povedala nekaj krepkih, so partnerja vendarle še enkrat poklicali na testiranje. »Povedala sem, da ne bomo še enkrat stali v vrsti in čakali, pa so spet zakomplicirali in tudi zahtevali račun. Potem sem že malo znorela, da to pač ni naša napaka in se je gospa potem takoj spomnila, da sem plačala za dva testa.«



Po prerekanju se je zdravstvena delavka vendarle spomnila, da mu je bris vzela pred pol ure, novega testa pa ni želela plačati. »Krepko sem jih jim morala napovedati, da smo končno prišli do izvida.« Po dolgem čakanju na SMS z izvidoma pa je naposled bralka še ugotovila, da na izvidu sploh ni bilo pravih začetnic imena in priimka partnerja.



»Sedaj pa se sprašujem, kako to, da nesposobni sedijo in vnašajo podatke v sistem, tudi ko vnesejo, je še to narobe!? Imamo v državi res dober pregled, kdo je pozitiven in kdo ne, če je vse pomešano že pri testiranju? Izvide neke osebe pošiljajo tretjim osebam, trdijo, da se sploh nisi testiral ipd. Dvomim, da so številke točne in da spremljajo prave osebe. Osebe, ki so lahko negativne, pa očitno lahko dobijo pozitiven izvid.«

