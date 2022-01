Kaj se dogaja? Številni zaman čakali na tehnični pregled in registracijo vozila

Bralka nas je obvestila, da v teh dneh pri nobenem ponudniku storitev ni bilo mogoče opraviti tehničnega pregleda ali registracije vozil. Kot smo izvedeli, je šlo za tehnično napako v računalniškem sistemu.

To so na naše poizvedovanje potrdili tudi pri Avto-moto zvezi Slovenije: »Predvčerajšnjim in včeraj je v popoldanskih urah prišlo do približno enournega izpada računalniškega sistema, na katerega so vezani postopki tehničnih pregledov in registracije vozil. Omenjeni računalniški sistem vzdržuje ministrstvo za javno upravo in ga uporabljajo vse pooblaščene organizacije. Upamo, da so napako, zaradi katere je prišlo do izpadov, ustrezno odpravili in da do izpadov ne bo več prihajalo,« so zapisali.

O napaki smo povprašali tudi na ministrstvo, od koder pa so sporočili, da je »prišlo do izpada podatkovne baze zaradi povečanega vnosa podatkov (uporabnikov) na strežniku, na katerega so vezani postopki tehničnih pregledov in registracije vozil. Potrebno je bilo obnoviti podatkovno bazo.«

Dodali so še, da je sistem ponovno začel delovati že včeraj.

