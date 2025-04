Le kaj poreče Putin? Trump in Zelenski na skrivnem sestanku delovala precej zarotniško (FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki sta se udeležila pogreba papeža Frančiška, sta se še pred pogrebno slovesnostjo sestala v baziliki svetega Petra. Po fotografijah sodeč, sta si imela veliko povedati, pogovor pa je deloval precej skrivnostno, saj sta državnika stola primaknila tako blizu, da sta se skoraj dotikala s koleni.

Zavzeli Kursk Ruska vojska je medtem v celotni regiji Kursk na zahodu države prevzela nadzor iz rok ukrajinskih sil, je sporočil Kremelj. Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je ob tem izpostavil tudi »junaštvo« severnokorejski vojakov, ki naj bi odigrali vlogo pri prevzemanju nadzora v regiji. STA

Tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika je srečanje med predsednikoma sicer potrdil. »Srečanje se je zgodilo in je že končano,« je povedal novinarjem, ni pa podal dodatnih informacij.

»Predsednik Trump in predsednik Zelenski sta se danes zasebno sestala in imela zelo produktiven pogovor,« je kmalu zatem sporočil še tiskovni predstavnik Bele hiše Steven Cheung in dodal, da bo več podrobnosti o srečanju še sledilo.

Tudi Kijev je 15-minutno srečanje v baziliki sv. Petra opisal kot produktivno.

FOTO: Handout Afp