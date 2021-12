Jezen oče: Zmanjkalo je hišic pravljične vasice, doma je ogenj v strehi

Na nas se je obrnil bralec Branko, ki je pred dnevi nakupoval v eni izmed trgovin Mercator. Ob vsakem nakupu so že od novembra dobivali kartonaste hišice za sestavo Pravljične vasice, kot so jo poimenovali v trgovski verigi, tokrat pa so ostali brez. Jezni bralec, ki je moral zaradi tega doma več dni poslušati pritoževanje in »norenje« svoje hčerke, se sprašuje, ali bo še mogoče dobiti hišice ali jih sploh ne bo več. Pravi, da otrokoma manjka še nakaj hišk do celotne vasice, zdaj pa ne vesta, ali jih bosta dobila.

Za odgovor na to vprašanje, smo pisali Mercatorju, kjer so nam odgovorili, da aktivnost Pravljična vasica v izvajajo od 18. novembra 2021, zaradi velikega zanimanja so kartice s hišicami zdaj skoraj pošle, morda jih je še nekaj v kateri od večjih trgovin. Ko rešitev za bralčevo zagato pa predlagali naslednje: »Na Mercatorjevem FB profilu je objavljenih več fotografij pravljičnih vasic, ki so jih postavili kupci, deluje pa tudi skupina za izmenjavo kartic in morda je to lahko način za pridobitev manjkajočih hišic.«

V uredništvu smo našli še eno rešitev za bralčevo zagato. Podjetni starši so namreč hiške iz pravljične vasice že začeli prodajati tudi na portalu Bolha, kjer si lahko kupite mir v hiši že za pol evra ali en evro.

