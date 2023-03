Jezen bralec Sandi: Nikoli še nisem doživel takega smetenja (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Sandi, ki ga je tokrat tek v naravi spravil v zelo slabo voljo, namesto da bi ga sprostil. »Nikoli nisem doživel takega smetenja, čeprav kot rekreativni tekač večkrat tečem po gozdnih poteh in okoliških hribih. Med vračanjem iz Javorniškega Rovta proti Koroški Beli sem opazil zbirko pločevink, ki so ležale na sredi travnika. Kljub velikemu številu zabojnikov in smetnjakov se najde oseba, ki ji je vseeno za okolje in naravo.« Tako razočarano ugotavlja bralec, ki pa ni edini s tako izkušnjo.

Že večkrat smo poročali, da odložene smeti v naravi niso tako redek pojav. Se najdejo tudi taki, ki smeti odpeljejo v gozd in jih tam zažgejo. O tem več preberite tukaj.

