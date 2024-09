Izkušnja potnice: »Vlak je premalo zamujal, da bi nam povrnili stroške za vozovnico«

Ena od potnic se je obrnila na Slovenske železnice, ker je njen vlak zamujal. Prosila jih je za povrnitev stroškov, saj je vozovnico kupila, a je na koncu ni unovčila, ker je vlak zamujal, njen pa se je mudilo naprej. Za prevoz od Litije do Ljubljane je prosila sosede, na Slovenske železnice pa naslovila prošnjo za refundacijo vstopnice.

S Slovenskih železnic so se potnici po pritožbi opravičili in dopisali, da je imel vlak 38 minutno zamudo zaradi »izrednih dogodkov«. Ker je imel vlak po njihovih pravilih manjšo zamudo od 60 minut, so ji zahtevek za povračilo vozovnice zavrnili.

Pravilnik Slovenskih železnic namreč pravi, da če vlak pripotuje z daljšo zamudo, ima potnik pravico do nadomestila.

Povračilo stroškov je največ 50 odstkov vozovnice

Za zamudo vlaka od 60 do 119 minut ima potnik pravico do vračila 25 odstotkov cene vozovnice na relaciji zamude. Za zamudo nad 120 minut je znesek nadomestila 50 odstotkov. Najnižji znesek izplačila za zamudo znaša 4 evre.

Za abonentske (letne, mesečne, tedenske) vozovnice in vozovnice za celotno omrežje železnice InterRail, Eurail veljajo posebna določila.

Pravica do nadomestila vam ne pripada, če je zamuda nastala zaradi okoliščin, ki niso povezane z železniškim prometom in se jim prevoznik ni mogel izogniti; je bila pričakovana zamuda vnaprej javno objavljena ali pa je zamuda nastala po krivdi potnika ali druge osebe.

Pod objavo so se oglasili potniki, ki so tisti dan ob 8. uri čakali na postaji. Ena od njih je zapisala. »Isti dan sem tudi jaz želela v službo z vlakom in tudi kupila sem vstopnico. Ko sem videla, da je zamuda, se nisem odločila za vlak, ker bi zamudila v službo. In tudi meni so zavrnili povračilo. Neka gospa je bila naročena v kliničnem centru in je zamudila termin, na katerega je dolgo čakala. Pa jih tudi ne zanima,« je zapisala potnica.

