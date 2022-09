Grozljivo pričanje potnice na avtobusu pri Kopru: Voznik je rinil vame

Četudi si želimo miren dan, nam ga nihče ne more zagotoviti. V trenutku se lahko vse obrne na glavo, kar je na avtobusu iz Markovca proti Kopru izkusila tudi bralka. Zaradi konflikta z voznikom je bila oglobljena, pa tudi on je ni odnesel bolje. Bralki ne da miru, zakaj je bila vozniku dodeljena le kazen za kršenje javnega reda in miru, čeprav naj bi bil nasilen do nje. Prepričana je, da je voznik nevaren in bi ga bilo treba zaradi varnosti ostalih potnikov odpustiti.

Kaos na avtobusu: otrok je jokal

Bralka nam je zapisala, da se je iz Markovca proti Kopru peljala z mestnim avtobusom Arriva, ko je na eni od postaj na avtobus vstopila mati z otrokoma. Šofer menda ni počakal, da bi se družina varno usedla, zato je pri hitrem speljevanju eden od otrok padel in začel jokati. Mati je želela pri tržnici izstopiti, a šofer naj bi ji pred izstopom tako hitro zaprl vrata pred nosom, da se je vanje zaletela. Za nameček naj bi za njo kričal, da je slaba mati , ker ne pazi na otroka. Zmotilo naj bi ga, ker sta otroka sama pritekla na avtobus, mati pa nekoliko za njima, policiji pa je dejal, da je povsem mirno speljal.

V prepir se je vpletla tudi bralka, ki naj bi vozniku namenila nekaj žaljivih besed (tako je povedal voznik, sama potnica pa to zanika), pri izstopu pa fotografirala avtobus z registrsko oznako, kar je še dodatno pogrelo voznika. Tako kot potnica pred njo, je tudi ona vozniku potem, ko menda ni nehal riniti vanjo na avtobusni postaji, naznanila, da bo o nevarni vožnji obvestila njegove nadrejene, zadevo pa predala policiji. Zaradi dogodkov, ki so sledili, je pozneje poleg potnice še šofer poklical može modrem.

Voznik: Bila je žaljiva in izpulila je kartični sistem

Iz podjetja Arriva, kjer je voznik zaposlen, so nam dejali, da so prijavo matere in druge potnice prejeli in voznika avtobusa pozvali na zagovor, kjer je dejal, da je tudi sam dal ovadbo na policijo zaradi neprimernega obnašanja potnice. Voznikova zgodba se v marsičem razlikuje. Pravi, da naj bi ga druga potnica (verjetno po pripetljaju z materjo in otrokoma) »med vožnjo verbalno žalila, bila fizično nasilna do njega, izpulila kartični sistem ter ga snemala z osebnim telefonom brez njegove privolitve na avtobusu, s tem pa je nadaljevala tudi po izstopu in kljub temu, da jo je prosil, da tega ne počne«.

Bralka je pretresena, da ji voznik očita dretje, žaljenje, da ga je tako udarila, da je padel na sedež in celo, da je izpulila kartični sistem. »Kako naj bi izpulila kartični sistem? Kar z roko ali kako, voznik pa naj bi me pri tem gledal? Lažejo. A žal nimajo kamer na avtobusih, da bi preverili, kdo ga je dejansko izpulil. Če bi želeli, bi to lahko videli tudi po uri, ko je sistem nehal delovati. To bi me zagotovo oprostilo krivde, za voznika pa bi lahko bila ta preiskava obremenilna.«

Poskušala je pobegniti

Potnica zanika tudi, da je fotografirala voznika. »Njega nisem, sem pa registrsko tablico na zadnji strani avtobusa, kar sem tudi pokazala na policiji, da so vedeli kaj zapisati. Drži pa, da mi je rinil telefon v glavo in s telesom rinil vame. Poskušala sem pobegniti stran od njega, pa mi ni uspelo, saj je kar rinil in rinil vame. Prišla sva že do vsaj sredine prehoda za pešce, večkrat sem ga pozvala, naj me pusti pri miru, pa ni odnehal. Še po tem, ko sem klicala policijo, ni odnehal. Šele ko sem mu povedala, da mi je policist svetoval naj grem k varnostniku pri Obiju, je odšel v avtobus, jaz pa sem počakala policijo in kasneje dala prijavo na postaji.«

Policisti opravili razgovor in oglobili oba

Kot so nam sporočili iz PU Koper, so zadevo zaključili po hitrem postopku in osebama izdali odločbe o prekršku. »Potnica je želela ob izstopu fotografirati avtobus, voznik pa je pristopil do nje in nakazoval, da bo fotografiral tudi on njo. Pri tem se je ženska počutila ogroženo in je to tudi prijavila. Vozniku iz Kopra je sledil hitri postopek po 6/I ZJRM-1 (250,38 evra). Prav tako je sledil tudi hitri postopek po 6/I (250,38 evrov) in 6/II ZJRM-1 (333,83 evrov) za 30-letnico, ker je voznik podal izjavo, da ga je žalila, nanj kričala in ga odrinila. S tem se je tudi sam počutil ogroženega,« je navedeno v zaključnem policijskem poročilu.

Potnica: Zakaj voznik ni dobil kazen za nasilništvo?

Policisti so na podlagi njunih medsebojnih obtožb ocenili, da sta bila oba v sporu in kršila javni red in mir. A bralki ne da miru, zakaj je bila vozniku dodeljena le kazen za kršenje javnega reda in miru, čeprav naj bi bil nasilen do nje. Prepričana je, da je voznik nevaren in bi ga bilo treba zaradi varnosti ostalih potnikov odpustiti. »Jaz ga nisem žalila in nisem se zapletla v pogovor z njim. On je tekel za mano. Zakaj potemtakem ni obravnavan za nasilništvo po 296. členu? S tem ko me je preganjal po cesti, mi je s silo jemal svobodo gibanja in me spravljal v podrejen položaj, saj je kot moški močnejši. Sam nima nobenega dokaza, da sem ga žalila, on škodi mami in meni in zdaj bom še jaz plačevala višjo kazen kot on?«

Doslej z voznikom niso imeli težav

Kljub pozivom dveh potnic pa iz Arrive odgovarjajo, da doslej z voznikom niso imeli nikakršnih težav oziroma do tega neljubega dogodka niso prejeli nobene pritožbe glede njega. Ali bodo voznika zaradi prijave in domnevnega nasilništva odpustili, se bodo še odločili, ko bo zaključen primer. Primer je sicer že zaključen, a vse kaže, da bo voznik lahko še naprej opravljal svoje delo. »Kako bodo zaščitili potnike?« zdaj pravi bralka, ki je Arrivo pozvala, naj voznika odpusti.

»Še vedno si ne upam uporabljati te linije javnega prometa, kar mi seveda škodi. Bojim se, da bi bil ob ponovnem srečanju gospod še nasilnejši do mene. Pričakujem da ga ustrezno kaznujete zaradi nevarne vožnje, neprimernega obnašanja, verbalnega in fizičnega napada ne mene, ogrožanja, in zaradi lažne prijave zoper mene.«

Po njenem mnenju se Arriva in policija ne potrudita, da bi zaščitila šibkejše. Meni, da imata oba pristojnosti, a sta naredili premalo. Policija naj ne bi zahtevala niti posnetka, s katerega naj bi bilo vidno, da je voznik potnico lovil in snemal, prav tako naj matere otrok ne bi upoštevali kot pričo. »Mislim da bi lahko policija in Ariva naredili bistveno več za varnost ljudi. Pa je očitno lažje kaznovati, ker je žrtev uporabila klic v sili. Arriva je tedne ignorirala moje klice, potem pa mi je njegov nadrejeni dejal, da firma ni odgovorna za delo zaposlenih in da se bojijo njegove tožbe. Vse ostalo ni bilo pomembno, važno le, da jih voznik ne toži. V času, ko nasilje strmo narašča, je tak razplet prava sramota za voznika, Arrivo in policijo.«

Številne pritožbe

Težave z vozniki Arrive pa nista imeli le potnici iz Kopra. Menda so pritožbe v tem avtobusnem podjetju skoraj nekaj vsakdanjega, a koliko pritožb prejmejo in kaj potnike moti, nam iz podjetja niso odgovorili. Prav tako ne, ali ugotavljajo, kdo je uničil kartični terminal.

Za Arrivo je sicer, kot kaže, pestro obdobje. Te dni v podjetju dobivajo očitke na račun še enega svojega voznika, ki naj bi v reži prezračevanja v zadnjem delu šolskega avtobusa pustil telefon in snemal, kaj se dogaja. Šola je primer predala policijski postaji Podlehnik na območju PU Maribor, voznika pa so premestili, saj je vsako snemanje v avtobusu nedopustno. Telefon naj bi bil zdaj v rokah policije, ki preverja vsebino posnetkov.