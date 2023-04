Dars potrdil teorijo našega bralca, našel je krivca za zastoje na avtocesti (FOTO)

Jutranja gneča na primorski avtocesti našega bralca že zdaj spravlja ob živce, pa se poletna sezona, ko ta relacija poka po šivih, še začela ni. Ugotavlja, da ima gneča na tem odseku posebnost, in sicer da zanjo ni pravega vzroka. Sumi, da gre v resnici za "fantomski zastoj".

»Vozila se ustavijo nekje na sredini poti med Vrhniko in LJ, okoli nekdanje cestninske postaje, in potem tam stojiš ali voziš 20 kilometrov na uro, nato pa se pred Ljubljano čudežno vse prečisti in promet spet steče.«

Naš bralec se sprašuje, kaj je vzrok za te zastoje in kako to odpraviti. Sumi, da gre za fantomski zastoj. Obenem se sprašuje, ali je omejitev hitrosti pri razcepu Kozarje s 130 na 80 smiselna, »če je pa tam dvopasovnica in tujci na polno zavirajo, medtem ko domačini in tovornjaki tam ne vozijo 80, ampak najmanj 100«.

Zastoj na primorski avtocesti. FOTO: Bralec Darko

Z vprašanji smo se obrnili kar na Dars in so nam pojasnili, kaj se dogaja na primorski avtocesti in zakaj nastajajo zastoji.

»Odsek primorske avtoceste med Vrhniko in Ljubljano je med prometno najbolj obremenjenimi na našem avtocestnem omrežju, kar se tiče tovornih vozil, pa je na prvem mestu. Več prometa lahko vodi tudi v več zastojev in s tem manjšo pretočnost in nižje hitrosti vožnje, na to pa vplivajo tudi drugi dejavniki, še zlasti število oziroma gostota tovornih vozil. «

Dodali so, da je v teh dneh več prometa, ker se bližajo prazniki, v Avstriji in Nemčiji so se že začele velikonočne počitnice, v petek je v Švici in Nemčiji praznik, že v petek začne veljati omejitev tovornega prometa na naših avtocestah in hitrih cestah (od 14. ure). Ob tem dodajajo, da če pride še do prometne nesreče, se razmere dodatno in močno poslabšajo.

Simbolična fotografija. FOTO: R. S.

Naš bralec ima prav

»Zastoji, ki jih omenja vaš bralec, so t. i. fantomski zastoji, do katerih prihaja predvsem zaradi velike gostote prometa, neupoštevanja varnostne razdalje, pogoste menjave prometnih pasov ... Proti razcepu Kozarje se promet sprosti (če ni gneče na južni ljubljanski obvoznici), kar je pričakovano, saj gre promet z dveh na štiri pasove,« pojasnijo.

Dodali so še, da je hitrost vožnje na avtocestnih razcepih praviloma omejena na 80 km/h, odvisna je tudi od geometrijskih elementov posameznega razcepa. »Omejitve hitrosti so pravilne, predpisane s signalizacijo, zato naj jih vozniki upoštevajo in tako prispevajo k večji varnosti prometa.«