Da te kap: toliko sta ga na Hrvaškem stali dve minuti parkiranja (FOTO)

Čas dopustov je tu in mnogi so se odpravili na morje. Nekateri so se odločili za slovensko obalo, med pogostimi izbirami je Hrvaška. Od tam pa prihaja zgodba, na katero ste nas opozorili bralci.

Tokrat ne gre ne za gostoljubje Hrvatov ne za cene hrane, ampak za parkiranje, bolj natančno: za njegovo ceno. In če smo po Sloveniji in marsikje po tujini vajeni, da je prvih nekaj minut brezplačnih (navadno je to okoli deset minut), so se na Zrću na Pagu odločili, da brezplačnih minut pač ne bo.

Prva ura parkiranja: 9,5 evra

To je na lastni koži občutil obiskovalec, ki je bil tam 28. junija. Na parkirišče je zapeljal ob 1.09 in ga zapustil ob 1.11 ali natančno dve minuti po prihodu. Kljub temu je moral poravnati parkirnino. In to ne malo: dve minuti parkiranja na tistem parkirišču sta ga namreč olajšali za 9,50 evra, je razvidno z računa, ki kroži po družabnih omrežjih.

Kaj pravijo komentatorji

Nekateri ugibajo, da verjetno zaračunajo prvo uro v celoti, potem pa po minutah. Drugi ugotavljajo, da so marsikje prve minute parkiranja brezplačne, tretji, da verjetno na svetu ni dražjega parkiranja, kot je na Hrvaškem, in da to dela pohlep.

Nekateri med komentatorji so bolj realni: »Ura za parkiranje je začela teči in ni pomembno, koliko minut je bilo. Je drago? Je, seveda. A vsi imamo možnost izbire. Nihče vas ne sili, da parkirate na Zrću.«

