Slovenija stopila skupaj za Krisa, bo tudi za Gala (6)?

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali video.

Bralecse je na nas obrnil s prošnjo: »Ker je Slovenijo zajela krismanija, bi vas prosil, da se izpostavi zbiranje prispevkov za. Zanj se zbira od marca, pa je zbrano 40.000 evrov, manjka še 80.000 evrov. Glede na trenutno akcijo, in ko smo ljudje že v akciji, sem prepričan, da se 80.000 nabere v enem dnevu tudi zanj. Ker ni važno, ali je Kris ali Gal ali Micka, vsi so vredni največ ...«Gal iz Dupleka se je rodil s prirojeno napako rok, denar za njegovo operacijo v ZDA pa zbira društvo Maus. Društvo donacije za Gala zbira na svojem transakcijskem računu IBAN SI56 6100 0000 7087 846, Delavska hranilnica, d. d., Ljubljana (s pripisom za Gala) ali pa s sporočilom Gal1 in GAL5 na številko 1919. Na facebooku pa je nastala skupina Licitacija za Gala