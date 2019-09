Slovenca na Kubi po bankrotu agencije doživela šok

»Plačilo mogoče samo z gotovino«

Kuba ne posluje s Slovenijo?

Težavam ni bilo videti konca. FOTO: FB

Po neskončno dolgem pregovarjanju je sledil preobrat

Olajšana Slovenka je ob koncu poudarila, da gre »res velika, velika, zahvala slovenski agenciji in predvsem tema dvema zaposlenima, ki sta tako urgentno prevzeli in se posvetili najinemu primeru. Hvala njima in vsem ostalim, ki so bili na kakršen koli način vpleteni.«



HAVANA – S Kube sta se nam oglasila Slovenca, ki sta tja potovala z nemško podružnico propadlega Thomasa Cooka. Potem ko je v ponedeljek v medijih odjeknila informacija, da je najstarejša potovalna agencija bankrotirala, se je zanju začel pravi pekel – kljub temu da sta sprva menila, da finančne težave potovalnega velikana nanju ne bodo vplivale. A ju je kmalu pričakalo sporočilo osebja hotela, da se morata nujno oglasiti v recepciji, češ da morata zaradi bankrota družbe sama poravnati stroške hotela, če želita še naprej tam bivati.»Seveda šok, kaj pa zdaj, če je bilo vse poravnano. Greva na recepcijo, zraven naju ogromno drugih z enakim problemom. Ena gospa, s katero sva se pogovarjala, bi naj imela tukaj plačano preko Thomas Cooka za 6 tednov, kar je več kot 3000€, ki jih je morala, če je želela ostati, poravnati. Prvo, kar izveva na recepciji je, da je možno plačilo samo z gotovino, da kartic ne sprejemajo,« v pismu, ki smo ga prejeli v uredništvo, pojasnjuje Slovenka.Klicala sta turistično agencijo v Sloveniji, prek katere sta rezervirala in plačala omenjeni aranžma, kjer je »prijazna zaposlena takoj ukrepala, poklicala v hotel in se dogovorila, da naju pustijo v sobi do jutra in da zjutraj urejamo naprej.«Naslednji dan sta od slovenske agencije prejela klic, naj bosta brez skrbi, da bodo oni nakazali denar hotelu. Ko sta šla v recepcijo preverii, kako lahko uredijo, da se denar iz Slovenije nakaže v njihov hotel, jima je receptor dejal, da to direktno v hotel ni mogoče, ker naj bi bil postopek v državi takšen, da je treba prvo nakazati iz Slovenije v banko in šele nato banka nakaže hotelu. Najprej sta šla v prvo banko, kjer jima niso mogli pomagati, nato sta po vrnitvi v hotel dobila naslov od mednarodne banke, kjer naj bi to lahko uredila. »Prideva nv banko, kjer nama po čakanju povedo, da to ne bo šlo, nekaj v smislu, da Kuba ne posluje s Slovenijo, ampak pravega razloga ni znala pojasniti, saj nihče tam ni znal angleško,« pripoveduje Slovenka.Po obisku asistence turistom, kjer prav tako nista imela uspeha, sta se s slovensko agencijo dogovorila, da bodo poskusili urediti nakazilo prek lastnika verige, del katere je bil tudi njun hotel, da potem oni nakažejo denar hotelu. Po dolgem pregovarjanju z menedžerjem in receptorjem jima tudi to ni uspelo.»Vprašamo, kaj nam pa še zdaj sploh preostane in kot strela iz jasnega po dveh dneh zatrjevanja, da lahko plačava samo z gotovino, reče receptorka, da lahko plačava s kartico, jo vprašam, če je sigurna, glede na to, da nama že 2 dni zatrjujejo, da plačilo s kartico ni mogoče. Nama pokaže POS terminal in rečeva super, se že z gospo iz Sončka dogovorimo, da bodo ta denar brez kakršnega koli problema nakazali na najin račun in bova potem midva tukaj poravnala. Gospa še nama svetuje naj pridobiva podpis in žig na račun za sobo, da bo verodostojno. Rečeva receptorki, da želiva še žig in podpis na račun, da se zagarantiramo, da je to res vse kar je potrebno (še enkrat) plačat in v tistem trenutku pridrvi do nje druga oseba in ji pove nekaj na uho. Pa pravi receptorka: 'Ravnokar sem prejela informacijo, da vama vajino bivanje časti krovno podjetje.' In spet šok, praviva kaj? Ste prepričani, da ne bo spet prišlo do zapletov in ponovnega reševanja težave pa pravi receptorka (seveda v njeni polomljeni angleščini): 'Yes, you guys just fun,'« pripetljaj zaključi Slovenka.