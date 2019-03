»Ali me prek te naprave v domu lahko skrivaj gledajo, ko sem gola?«

Zabavni zapis neke mamice. FOTO: Facebook

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

LJUBLJANA – Na družabnih omrežjih se je pojavil zapis ženske, mamice, ki je nasmejal mnoge. A do smeha ni bilo vsem. Našo bralko, ki ima sesalnik roomba s kamero doma, je zaskrbelo, ali jih prek te kamere zares lahko kdo gleda in snema.Zapis mamice, ki se je na račun teh kamer pošalila:Odgovor na vprašanje zaskrbljene bralke, ki jo je zanimalo, ali je mogoče 'ugrabiti' roombo in z njo posneti, denimo, nage lastnike, ko gredo mimo nje, smo vprašali v podjetje Tilt, uradnega prodajalca iRobotov. Njihov odgovor je: »Kamera na iRoobotu ne snema in ne slika. Potrebuje jo, da si določi oporne točke in jih določa samo na podlagi kontrasta, kar pomeni, da roomba v temi niti ne dela, ker ni kontrasta, ravno tako ne dela v prostoru, kjer so samo bele stene in si ne more določiti opornih točk, ker v prostoru ni predmetov. Skratka kamera na iRobotu ni kamera, kot jo poznamo na telefonih, potrebuje pa jo zato, da na podlagi opornih točk ve, kje je ostala, če potrebuje vmesno polnjenje pri večjih prostorih.«