Bralec Mirko: Dve različni garanciji, katera velja?

Bralec Mirko je v Ljubljani kupil izdelek, ki ima na embalaži navedena tri leta garancije. Ko pa je podrobneje pogledal slovensko deklaracijo, v njej piše, da je garancije samo 24 mesecev. Kaj zdaj velja? Bralec je bil v dilemi, mi pa smo raziskali, kaj lahko stori.



Obrnili smo se na uvoznika Elkotex, prodajalca Mimovrste, za mnenje pa smo prosili tudi Zvezo potrošnikov Slovenije.



Izkazalo se je, da je dobavitelj izdal napačni garancijski list, zato so bralca pozvali, naj se obrne na Elkotex, da mu lahko posredujejo popravljen garancijski list. Za izdelek velja torej 36 mesecev garancije.



Iz svetovalne pisarne ZPS pa odgovarjajo: »Če gre za garancijo proizvajalca, je treba preveriti, ali taka garancija velja tudi za izdelke, kupljene v Sloveniji. Prav tako je pomembno vprašanje vsebine take garancije, saj v Sloveniji poznamo obvezno enoletno garancijo, ki je v drugih državah ne poznajo. Če proizvajalec triletno garancijo omejuje zgolj na posamezne države, se taka garancija v Sloveniji ne more uporabiti, prodajalec in proizvajalec (kamor štejemo tudi uvoznika in distributerja izdelka) pa morata kljub temu zagotavljati vsaj enoletno garancijo pod pogoji iz zakona o varstvu potrošnikov. Če je izdelek predstavljen na zavajajoč način, na primer z netočnimi informacijami ali z izpustitvijo bistvenih informacij, gre lahko za nepošteno poslovno prakso. Nadzor nad zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami opravlja Tržni inšpektorat RS.«



