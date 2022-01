Če jo ugledate, takoj pokličite 113 (FOTO)

Vlomilci ne počivajo. Minuli teden so bili na delu v Globinjeku in odnesli predmet, ki pa jim gotovo ne pomeni toliko kot lastniku.

Ukradena harmonika. FOTO: Anja, bralka poročevalka

Na nas se je obrnila bralkain zapisala: »Prejšnji teden nam je bila odtujena diatonična harmonika znamke Melodija iz vikenda (Golobinjek pri Mirni Peči).« Vlomilec je v spodnjo etažo vikenda vstopil tako, da je poškodoval okno, in se dokopal do harmonike. »Harmonika ima za našega očetazelo velik pomen, saj jo je dobil za svoj 50. rojstni dan kot darilo svojih hčera.«

Novico so že razširili po facebooku, upajo pa, da se bo tudi po drugih kanalih. »V primeru kakršne koli informacije o ukradeni harmoniki se lahko obrnete na policijsko postajo Novo mesto,« je še zapisala Anja in dodala, da najditelja čaka tudi nagrada.

PU Novo mesto danes o tem poroča takole: »Kot kaže, so neznanci med torkom in petkom popoldne vlomili v zidanico in odnesli diatonično harmoniko Melodija. Lastnik je vlom opazil v petek popoldne in obvestil policiste. Storilci so mu naredili za okoli 1500 evrov škode.«

