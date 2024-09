Bralka Vida: Kaj se dogaja? V tem kraju so ljudje že več dni brez elektrike

V uredništvo smo prejeli sporočilo bralke Vide, ki je v aplikaciji Moj elektro opazila, da naj bi bili odjemalci v naselju Ponoviče na območju Litije že več dni brez elektrike. Kot pravi, se ji zdi to skrajno nenavadno. Sodeč po zaslonskem posnetku, ki nam ga je posredovala, je bila prekinitev 19. septembra ob 8.30, brez elektrike pa naj bi bilo takrat skoraj 700 ljudi.

Na tem območju je bilo brez elektrike skoraj 700 ljudi. FOTO: Zaslonski Posnetek

Ali navedbe bralke držijo in kaj se je dogajalo, smo preverili pri Elektru Ljubljana. Kot pojasnjujejo, so na omenjenem območju potekala načrtovana investicijska dela na nizkonapetostnem omrežju, o katerih pa so bili odjemalci obveščeni. »Izvajali smo menjave priključno merilnih in razdelilnih omaric,« še odgovarjajo pristojni.

V podjetju pravijo tudi, da informacija o tem, da so bili odjemalci več dni brez elektrike, ne drži. Posamezni odklopi so potekali ob različnih dnevih na različnih lokacijah, in sicer:

• 14.06.2024 od 8.00 do 13.40 izvod 1. Ponoviče;

• 17.06.2024 od 8.00 do 13.48 izvod 4. Vrstne hiše;

• 16.07.2024 od 8.00 do 11.05 izvod 2. Litija;

• 27.07.2024 od 8.00 do 13.05 izvod 2. Litija;

• 13.08.2024 od 8.00 do 12.35 izvod 3. Forte;

• 14.08.2024 od 8.00 do 12.00 izvod 3. Forte;

• 21.08.2024 od 8.00 do 11.40 izvod 3. Forte;

• 17.09.2024 od 8.00 do 12.00 izvod 2. Litija;

• 19.09.2024 od 8.00 do 11.00 izvod 3. Forte.

