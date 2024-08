Bralka šokirana nad dogajanjem pri Kozorciju: obveščeni so bili tudi policisti

V sredo, nekaj čez poldne, so bili tisti, ki so se gibali na območju Konzorcija, priča vandalizmu. Kot nas je obvestila bralka, se je pri postajališču Konzorcij ob 12.30 dogajalo nekaj, kar je vsem prisotnim nagnalo strah v kosti.

»Oseba je razbijala po postajališču in drevesih, prevrnila smetnjake in tolkla po steklu na avtobusni postaji, da se nas je veliko občanov ustrašilo. Bilo je tudi veliko otrok in turistov. Vprašanje za državo: kako je možno, da se je policija peljala samo mimo, zakaj niso ničesar ukrenili? Kaj če bi prišlo do še večjega razbitja postaj, kot smo to že videli? Kaj se mora zgoditi, da policija ukrepa? Kje imamo obhodne policiste in redarje?« se je razburjala bralka, ki nas je obvestila o dogajanju.

Z vprašanji smo se obrnili na ljubljanske policiste in so nam sporočili, da so bili v sredo okoli 12.30 s strani občanov obveščeni o osebi, ki je v centru Ljubljane kršila javni red in mir. »Policisti so v postopku s kršiteljem ugotovili, da je pod vplivom psihoaktivnih snovi vpil na ljudi, tolkel po predmetih in razgrajal. Na večkratne ukaze policistov se ni odzval in jih ni upošteval, zato mu je bilo odrejeno pridržanje po zakonu o prekrških, izdana pa mu je bila tudi globa. Vsem občanom, ki opazijo tovrstno ravnanje, svetujemo, naj o tem takoj obvestijo policijo na številko 113.«