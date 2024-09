Bralka ni mogla verjeti svojim očem, ko je pogledala etiketo na otroških hlačah (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Teja, ki je pred kratkim pri znanem trgovcu za svojega malčka kupila hlače in zimsko jakno. Opravila je spletni nakup, saj sta bila izdelka znižana za 50 odstotkov.

»Ko sem prejela paket in pogledala etikete, sem videla, da je preko cene nalepljenih 5 nalepk,« pripoveduje bralka in dodaja, da jih je začela previdno odstranjevati, eno za drugo. Nato je odkrila nekaj nenavadnega. Prvotna cena hlač je bila 17,99 evra, nato pa so preko nalepili ceno, ki je znašala 18,99. Nato so jo zvišali še za 3 evre, na 21,99. Najvišjo ceno so potem znižali za 20 odstotkov, kasneje za 30, in na koncu za 50.

Prvotna cena naj bi bila nižja. FOTO: Bralka Teja

Podobno je odkrila tudi pri zimski jakni. Ta je najprej stala 42,99 evra. Nato so jo podražili za 2 evra, to ceno pa so nato postopoma nižali.

Podobno je opazila pri jakni. FOTO: Bralka Teja

Bralka je prepričana, da trgovci pred znižanjem namenoma zvišajo prvotno ceno, saj je njihov zaslužek tako večji. »Menim, da to ni pošteno do kupcev,« poudarja.

Trgovec lahko spreminja ceno po lastni presoji, ampak ...

Kaj menijo o tovrstnih praksah in ali je takšno spreminjanje cen sploh dovoljeno, smo preverili pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Tam odgovarjajo, da trgovec lahko spreminja ceno po lastni presoji, pri čemer pa je pomembno, da pri znižanju cene blaga podjetje označi prejšnjo ceno in znižano ceno. »Za prejšnjo ceno se šteje najnižja cena, ki jo je podjetje uporabljalo v zadnjih 30 dneh pred uporabo znižane cene in ne zadnja cena, ki jo je izdelek imel,« pa opozarjajo ob tem. Če trgovec te določbe ne upošteva, gre za prekršek, zagrožena globa pa je od 1500 do 5000 evrov.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam preko spodnjega obrazca in pripnite fotografije.