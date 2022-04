Bralka Mateja: Ta napaka pri nakupu vinjete me bo stala 500 evrov

Dars pri nakupu e-vinjete vseskozi opozarja na nujen pravilen zapis registrskih oznak, a včasih vendarle ne gre vse po načrtu. Kupci naredijo nepremišljene in prehitre poteze, kar prinese precej slabe volje.

Pri nakupu vinjete se je 'opekla' tudi bralka Mateja, ki jo je kupila na bencinski črpalki. Kot trdi, je uslužbenka napačno zapisala enega od znakov na registrski tablici, sama pa napake ob nakupu (ko je bil še čas za reklamacijo) ni opazila – in je podpisala potrdilo, da je vse v redu. Kar pa je Matejo potem stalo celo premoženje. Vinjeta za 110 evrov ni bila veljavna, zato jo je pri nadzoru prometa doletela še kazen v vrednosti 300 evrov, dodaten znesek tedenske vinjete za 15 evrov in še nova vinjeta s pravilnim zapisom dodatnih 110 evrov.

»Če v osmih dneh plačamo, je kazen 300 evrov sicer polovična, ampak nas mika pritožba, ker gre vse skupaj predaleč. A če pritožbi ne ugodijo, smo zaradi slabega sistema e-vinjet primorani odšteti že več kot 500 evrov. Naše razočaranje nad nepravičnostjo Petrola in slabim sistemom Darsa je veliko,« nam je zapisala bralka Mateja.

Sistem Darsa je resda tog in ne dopušča napak, kar sta se pred nakupov e-vinjete najverjetneje zavedali tako prodajalka na Petrolu kot Mateja. A kaj je šlo kljub temu narobe?

Ni preverila lastne registrske

»Kupili smo vinjeto na Petrolu, predčasno, da le ne bi bilo težav, saj smo veliko na avtocesti. Pri vnašanju registrske številke je uslužbenka naredila napako in se zmotila v enem znaku celotne registrske. Seveda, kakor hitro je naše življenje, tako hitro sem podpisala potrdilo in šli smo naprej. Ta napaka, da nisem dvakrat preverila vnesene registrske oznake, me bo očitno zelo drago stala. Najprej me je presenetila kazen 300 evrov in šele pozneje sem opazila, da je prišlo do napačno navedenega enega znaka.«

Bralka je bila prepričana, da se bo vse dalo urediti, da je sistem nov, da jim bodo 'pogledali skozi prste', na Petrolu pa jim bodo zamenjali vinjeto za novo, ker so doma našli račun od Petrola, tam pa kopijo dokumenta ... A ne bo šlo tako ... S tem, ko je račun podpisala, nima veliko možnosti za reklamacijo ali povračilo stroškov.

​Kaj lahko storite, če ste se zmotili pri nakupu e-vinjete? Dars ima odgovor

V primeru bralke Dars svetuje, naj po tem, ko je kupila e-vinjeto za pravilno registrsko oznako, na Dars naslovi vlogo za povračilo sorazmernega dela e-vinjete, kupljene za napačno oznako.

»Sistem e-vinjete, in sicer tako nadzora kot prodaje, deluje dobro, brez težav. Dejstvo pa je, da temelji na natančnem vnosu registrske številke, za katero kupujemo e-vinjeto. Priloži naj računa za nakup obeh e-vinjet in stekel bo postopek za vračilo sorazmernega deleža za prvo vinjeto, torej tisto, za katero je uporabnik navedel napačno registrsko številko. Ob tem poudarjamo, da je vlogo treba nasloviti na DARS in ne na pooblaščenega prodajalca e-vinjet, v konkretnem primeru Petrol,« pojasnjujejo na Darsu.

Na prodajnem mestu podatke, ki ste jih narekovali prodajalcu, preverite, preden podpišete potrdilo o pravilnosti, saj s tem podpisom odgovornost za pravilnost podatkov prevzamete nase. Samo če se e-vinjeta nanaša na pravilno registrsko oznako in cestninski razred ter je ob vstopu na avtocesto veljavna, šteje, da je cestnina plačana.

Kako opazijo prekrškarje?

»Sistem nadzora obvezne uporabe e-vinjete za vožnjo po slovenskem avtocestnem omrežju deluje tako, da kamera posname registrsko tablico, na podlagi tega podatka se nato preveri, ali identična registrska številka obstaja v sistemu e-vinjete. V vseh primerih, ko posnete registrske številke ni v sistemu, je edino, kar lahko ugotovimo, da cestnina ni plačna. Lastnika vozila iz evidence registriranih vozil namreč pridobimo na podlagi posnete registrske številke, za katero e-vinjeta ni plačana, in ne napačne registrske številke, ki je bila plačana, vendar v sistemu ni povezave s konkretnim vozilom,« pojasnjujejo na Darsu.

Zakaj Petrol v tem primeru ni upošteval reklamacije?

S Petrola odgovarjajo:

»V družbi Petrol dopuščamo možnost, da je prišlo do napake oziroma pomote na strani našega prodajnega osebja. Hkrati zaupamo presoji sodelavcev družbe Petrol, ki so skozi reklamacijskih postopek ocenili, da je prodajno osebje ravnalo skladno z navodili DARS-a.

Reklamacijo bi upoštevali v primeru, da družba Petrol s strani stranke ne bi imela pridobljenega podpisanega potrdila, na katerem so podatki o registrski številki vozila, na katerega bo vezana e-vinjeta, cestninskemu razredu vozila, vrsti in dnevu začetka veljavnosti e-vinjete. Stranka namreč s podpisom potrdila potrjuje pravilnost podatkov.

Uslužbenec na prodajnem mestu podatke vnese v sistem elektronske vinjete in stranki v potrditev izroči potrdilo za pregled vnesenih podatkov. Vsaka stranka nato pred potrditvijo nakupa pregleda vnesene podatke o registrski številki vozila, na katerega bo vezana e-vinjeta, cestninskem razredu vozila, vrsti in dnevu začetka veljavnosti e-vinjete, ki jih s podpisom na potrdilo potrdi, da so vsi podatki pravilni, oziroma uslužbencu sporoči morebitne napake oziroma pomote, ki jih uslužbenec popravi. V tem primeru se stranki v pregled in podpis izroči novo potrdilo za pregled vnesenih podatkov.

Strankin pregled in potrditev vnesenih podatkov je v tem procesu ključnega pomena, saj se s tem preveri dvoje, in sicer na eni strani, da je stranka pravilno narekovala podatke, in po drugi, da je prodajalec to tudi pravilno razumel in tudi pravilno vnesel v sistem.

S podpisom potrdila stranka namreč prevzame odgovornost za pravilnost podatkov in posledice, če so podatki nepravilni. Če prodajalec stranki potrdila o pravilnosti podatkov ne da v pregled in potrditev, je odgovornost za pravilnost podatkov na strani pooblaščenega prodajalca elektronskih vinjet.

Popravek podatkov o registrski številki za e-vinjete, ki so že začele veljati, je možen zgolj v 15 minutah od nakupa e-vinjete. Kasnejši popravki ali odstop od nakupa niso mogoči ne glede na to, zakaj je prišlo do napake in ne glede na to, na katerem prodajnem mestu potrošnik kupi vinjeto (na prodajnem mestu družbe Petrol, DARS ali drugje).«

V obravnavi 104 pritožbe ljudi, ki so kupili napačno e-vinjeto Do danes je bilo prodanih več kot 1,300.000 e-vinjet, podobnih zahtevkov v obravnavi pa je približno 0,008 odstotka oziroma 104. Pri Darsu odgovarjajo, da kljub vsem opozorilom, naj bodo uporabniki tako ob spletnem nakupu e-vinjete kot na prodajnem mestu posebej pozorni pri vnosu registrske oznake vozila, cestninskega razreda in začetka veljavnosti e-vinjete, pa kupci delajo najrazličnejše napake, kot so zamenjave dveh znakov, zamenjave vrstnega reda več znakov, izpuščanje znakov, nepopolni vnosi, napačna država registracije.

Izkušnja bralke je tako še enkrat pokazala, kako pomembno je, da preberemo, preden kar koli podpisujemo, četudi se nam zdi, da ne more iti nič narobe. Kaže, da Dars svojega elektronskega sistema cestninjenja v kratkem ne bo spreminjal, zato naj to opozorilo velja tudi za naslednje leto, ko boste kupovali vinjeto.

