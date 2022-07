Bralka Marjana tankala na poti v Dalmacijo, sledil je dvojni šok

Oglasila se nam je ogorčena Marjana, ki je na poti v Dalmacijo rezervorar vozila napolnila na avtocesti. Za liter dizelskega goriva je odštela 16,07 kune (2,16 evra), a je doživela še večji šok, ko so ji pri blagajni zaračunali še pribitek.

»Tankajte v Sloveniji. Ker sem plačala z viso NLB, so mi nabili pribitek 0,71 evra,« je sporočila ogorčena bralka in priložila račun.

Na Hrvaškem s torkom nižje cene pogonskega goriva

Cene pogonskega goriva na Hrvaškem so se v torek znižale. Liter bencina po novem stane 12,03 kune (1,601 evra), kar je 0,99 kune manj kot doslej, za liter dizelskega goriva pa bo treba odšteti 12,89 kune (1,716 evra) oziroma 0,54 kune manj.

FOTO: bralka Marjana

»Na mediteranskem trgu so se cene naftnih derivatov prejšnji teden znižale, zato smo se odločili takoj poseči v cene in tako zaščititi standard hrvaških prebivalcev in gospodarstva,« je znižanje cen po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina komentiral Davor Filipović. Kot je dodal, trošarine in marže trgovcev ostajajo nespremenjene.

Po Filipovićevih besedah je cilj vlade, da prebivalci pogonsko gorivo kupujejo po nižji ceni, zato so tokrat v cene posegli teden dni po zadnji spremembi in ne šele po dveh tednih, kot to sicer velja od začetka junija.

Kako pa je v Sloveniji?

Cene 95-oktanskega bencina in dizla zunaj avtocest so se znižale – za liter bencina je treba odšteti 1,62 evra, kar je 10,3 centa manj, za liter dizla pa 1,7 evra, kar je 10,8 centa manj. Te cene bodo veljale do 1. avgusta. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto, a so se tudi tam znižale v približno enaki meri.

Se je kaj podobnega zgodilo tudi vam? Obvestite nas.