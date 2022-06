Bralka Maja onemela, ko ji je taksist povedal, koliko naj mu plača

Na nas se je obrnila bralka Maja, ki je po dolgem času koristila taksi storitve. Za pot od ljubljanskega BTC do deset kilometrov oddaljenega Viča ji je taksist izstavil račun, ob katerem je debelo pogledala. »So taksisti novodobni zlatarji?« je pomislila, ko je taksistu plačala 17,50 evra.

Sodeč po javno dostopnih cenikih, se cene za prevoženi kilometer gibljejo od 1,10 do 1,50 evra, medtem ko je startnina že dva evra. Po tem izračunu bi morala bralka plačati okoli 12 evrov.

Meni, da je naletela na goljufivega taksista, čeprav naj bi bilo teh bistveno manj kot v preteklih letih zaradi plombiranih taksimetrov. Obstaja možnost, da je taksi peljal po daljši poti ali celo, da sta zaradi gneče na cesti za pot potrebovala veliko dlje, kar se je poznalo pri končni ceni. Prav tako je ceneje, če taksi rezervirate po telefonu in se ne usedete kar v prvega, ki ga vidite.

Na ta način se je 'opekla' še ena bralka, ki je za štiri kilometre dolgo pot od železniške postaje do Kosez plačala dragih 13 evrov, medtem ko je bralec za 2,5 kilometra dolgo pot po Ljubljani plačal 5,6 evra, kar se mu je zdelo sprejemljivo.

Nazadnje so cene dvignili februarja

Iz sindikata taksistov pri SDPZ so nam odgovorili, da so cene nazadnje dvigovali februarja, a kaže, da bodo višje cene pogonskega goriva vplivale na novo povišanje cen tudi v taksi panogi. »Nafta se je v zadnjem letu in pol podražila za približno 75 odstotkov, kar pomeni, da so se taksistu samo stroški goriva dvignili s približno 500 evrov na 750 evrov mesečno. K temu moramo prišteti še ostale podražitve, in sicer zavarovanje vozil za 7 odstotkov, servis vozil, ki ga morajo taksisti opravljati na vsake dva meseca, se je podražil za 20 odstotkov, za približno 20 odstotkov so se podražile tudi pnevmatike in ravno tako pranje vozil. Če prištejemo še višje prispevke, ugotovimo, da so se mesečni stroški poslovanja taksistu povišali za več kot 400 evrov. Konec februarja 2022 so taksi službe po štirih letih dvignile cene taksi prevozov za 10–12 odstotkov, kar zadostuje za vsaj delno pokritje zvišanja cen goriva in ostalih stroškov. So pa cene kljub podražitvi v povprečju še vedno precej nižje kot cene v tujini. Glede na napovedano nadaljnjo dražitev cen pogonskih goriv je pričakovati dodatno povišanje cen tudi v taksi panogi,« so nam sporočili.

V Sindikatu taksistov podpirajo dvig cen taksi prevoznikov, »saj je ob splošni draginji – predvsem rast cen življenjskih potrebščin – to edini možni ukrep za preživetje taksistov in obstoj panoge«. Če se vozite s taksisti, vam bo vsak drugi povedal, da mora delat 12ur na dan, da sploh preživi.

»Zaradi mačehovskega odnosa države do taksi panoge, je le ta v celoti zanemarjena. Nujno bi bila potrebna regulacija minimalne cene, saj bi se s tem izboljšala tudi kakovost storitev. V sindikatu si zato prizadevamo in hkrati želimo, da bi aktivno sodelovali tako z MOL kot novim ministrom za infrastrukturo ter težave taksi industrije reševali s pomočjo domačega znanja, tu mislimo predvsem na rešitve s področja digitalizacije in razogljičenja,« poudarjajo v sindikatu.

