Bralka Maja besna po prihodu iz trgovine: Kdo bi naredil kaj takega?!

Izdelek je bil na dnu odprt, kar je bralka opazila šele doma. FOTO: Maja, bralka poročevalka

Zaradi težav z molji je pred dnevi bralkaiz Ljubljane med nakupovanjem v eni izmed trgovinskih verig v nakupovalni voziček vrgla še obešenko proti moljem. Kmalu po prihodu domov pa je ob zlaganju nakupljenih izdelkov iz nakupovalne vrečke opazila nekaj nenavadnega. Škatlica z izdelkom proti moljem je bila na dnu strgana. Ko je pogledala vanjo, pa je bila osupla, saj je bila v njej le ena obešenka namesto dveh. Kmalu je spoznala, da je nekdo ukradel polovico izdelka, kar pa se trgovini ne bo poznalo, saj je sama plačala celotni izdelek.»Komu pade kaj takšnega na pamet? Kdo bi to naredil?« se je jezila Maja, ko nam je pisala o tem, kaj se ji je zgodilo. Bolj kot finančna škoda jo jezi pokvarjenost nekaterih. Ker pa ni imela dokaza, da je izdelek odprl nekdo pred njo v trgovini in vzel eno izmed obešenk, se ni vrnila v trgovino, da bi se pritožila, je pa ogorčena, da lahko nekdo naredi kaj takega.»Tudi pri nas zaznavamo tovrstno početje, čeprav ne pogosto,« so nam povedali v Lidlu. Taki 'nepopolni' izdelki so sicer pogostejši v ponudbi neprehranskih izdelkov, kjer kupec iz embalaže vzame kakšen manjši del. Da manjka izdelek v embalaži, velikokrat opazijo že zaposleni in izdelek odstranijo s police. »Če kupec po nakupu ugotovi, da kak izdelek v embalaži manjka, se lahko vedno obrne na našo službo za pomoč kupcem, kjer najdemo rešitev.«V Mercatorju pravijo, da takih primerov niso opazili in da so pozorni pri izvajanju preventivnih ukrepov, torej na tehnično in osebno varovanje v trgovinah. Vsako reklamacijo kupcev obravnavajo posebej in osebno in pri tem skušajo pridobiti čim več informacij.V podjetju Spar Slovenija imajo prav tako zelo malo takih primerov. Če stranka ugotovi, da v embalaži ni vseh izdelkov, ji svetujejo, da se z izdelkom in računom obrne na poslovalnico Spar, kjer je izdelek kupila, v primeru dodatnih vprašanj pa se kupci lahko vedno obrnejo tudi na info@spar.si.