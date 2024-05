Bralka Blanka: Takole je danes videti prizorišče, kjer so snemali Skrito v raju

Ljubezenska zgodba Marka (Matej Zemljič) in Lare (Gaja Filač) je osrednja tema nadaljevanke, ki je prevzela mlade in stare. Mnogi oboževalci so si med obiskom Istre zadali, da bodo našli lokacijo snemanja, in nekaterim je to tudi uspelo, kljub temu, da je bil kamp Paradiso postavljen le za čas snemanja.

Bralka Blanka je prvomajske praznike preživela prav tam, v Novigradu, z nami pa je delila tudi fotografijo lokacije.

»1. maj, 2024 - takole je danes videti prizorišče, kjer so snemali nadaljevanko Skrito v raju. Obiskovalcev in gledalcev je veliko,« je zapisala.

Tako izgleda prizorišče snemanja serije Skrito v raju danes. FOTO: Bralka Blanka

Gaja je nedavno razkrila, da si je z likom Lare podobna v nekaterih lastnostih: »Skupno imava izgubo očeta in to praznino izgube, ki jo nosiva v sebi. Obe imava zelo močan odnos z mamo, tukaj se pa tudi počasi konča. Mogoče sva obe pozitivki in zelo povezani z naravo.«

