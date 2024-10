Bralec zgrožen zaradi dogodka pred nogometno tekmo, klub se mu je že opravičil (FOTO)

V soboto so se na stadionu v Murski Soboti v 1. slovenski državni ligi pomerili nogometaši Mure in Domžal. Tekmo so z 1: 0 dobili nogometaši Domžal, a navijač Mure domov ni odšel slabe volje zaradi končnega rezultata na tekmi, temveč tudi zaradi dogajanja pred njo.

»Ogledal sem si tekmo 1. slovenske državne lige, Mura – Domžale in doživel neprijetno izkušnjo. Ko sem se hotel s svojim osebnim avtomobilom pripeljati do stadiona v Murski Soboti (Fazanerija), sta me cca. 200 metrov pred stadionom ustavila reditelja (mogoče sta bila tudi varnostnika varnostne službe). Pokazal sem jima svojo invalidsko karto ter ju prosil, ali grem lahko naprej in parkiram na parkirnem mestu za invalide pred stadionom. Zavrnila sta mojo prošnjo z obrazložitvijo, da moram biti na seznamu s svojo registrsko tablico, če želim parkirati tam, in me napotila nazaj, naj parkiram kje drugje,« je zapisal naš bralec.

Ko je parkiral svoje vozilo približno 500 metrov od stadiona pa je ob vhodu vanj opazil, da je bilo pred stadionom najmanj 5 parkirnih prostorov za invalide ter da sta bila le dva od teh zasedena.

»Mislim, da sta mi s tem dejanjem reditelja kršila pravico do uporabe moje invalidske kartice in mi ne bi smela prepovedati parkiranja na mestu za invalide, čeprav sta imela seznam z vozili, ki naj bi imela dostop do bližjih parkirišč. Na klub NŠ Mura apeliram, da opravite razgovore s svojimi reditelji oziroma varnostnimi službami in jim razložite, da je pravica imetnika invalidske parkirne karte parkiranje na prostoru za invalide ne glede na vaše sezname,« je še zapisal.

Parkirno karto se lahko izda naslednjim upravičencem: osebam, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60-% telesno okvaro;

osebam z multiplo sklerozo;

osebam z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30-% telesno okvaro;

težko duševno prizadetim osebam, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;

osebam, ki imajo najmanj 90-% telesno okvaro zaradi izgube vida;

mladoletnim osebam, ki so težko telesno ali duševno prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju ter

zdravstvenim službam, socialnim službam in invalidskim organizacijam, katerih delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje.

NK Mura: Gospodu smo se že opravičili

Z vprašanji, zakaj so tako ravnali, smo se obrnili tudi na vodstvo nogometnega kluba Mura, kjer so zapisali, da so se gospodu že opravičili. »V imenu kluba smo se že opravičili gospodu in mu pojasnili nastalo situacijo. Šlo je za nesporazum in izoliran primer, saj imajo invalidi v Fazaneriji vedno neomejen dostop do parkirnih prostorov. V klubu smo se vedno zavzemali za to, da invalidom omogočimo čim lažji dostop do stadiona in posledično ogleda tekme,« je v odgovoru na naša vprašanja odgovorilo vodstvo kluba.