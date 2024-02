Podaljševanje vozniških dovoljenj invalidov med zdravniško stavko da ali ne? To je odgovor Fidesa

Poročali smo že, da invalidi zaradi stavke zdravnik ne morejo več podaljšati vozniških dovoljenj, na kar so opozorili pri Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije.

V sindikatu Fides so ob teme izrazili nestrinjanje s stališčem ministrstva za zdravje o tem, da je kljub stavki treba zagotoviti izvajanje zdravniških pregledov za potrebe podaljšanja ali pridobitve vozniškega dovoljenja invalidov. Kot so sporočili, je to stališče ministrstva pravno zmotno, enako velja za stališče glede izdajanja bolniških listov.

Po prepričanju ministrstva za zdravje je opravljanje zdravniških pregledov za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja invalidov storitev, ki je kljub zdravniški stavki nikakor ni upravičeno omejevati. Spoštujejo pravice stavkajočih, a kot so dodali, je pravica do stavke omejena s pravico najranljivejših, ki za normalno življenje potrebujejo katerokoli zdravstveno storitev. Omejitve, s katerimi se srečujejo invalidi, ki za svojo mobilnost toliko bolj potrebujejo vozilo, so nedopustne, so še sporočili. Od Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča (URI) Soča kot edinega izvajalca tovrstnih pregledov pričakujejo, da se bo storitev s ponedeljkom spet nemoteno izvajala.

»Žal ne za prvi ne za drugi primer ni nikakršne pravne podlage,« so sporočili iz Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Pojasnili so, da med naštetimi nalogami, ki jih zakon opredeljuje kot minimum delovnega procesa, ki so ga dolžni zagotavljati zdravniki v času stavke, ni nalog, povezanih s podaljševanjem vozniških dovoljenj invalidov, oziroma nalog, ki pomenijo lajšanje življenja invalidov. »Ali bodo posamezni zdravniki tekom stavke opravljali tudi naloge, ki ne sodijo v predpisan minimum delovnega procesa, pa je njihova odločitev, v katero ni dopustno posegati. Vsakršno poseganje v to pa bi pomenilo poseganje v pravico do stavke in s tem prekršek po zakonu o stavki in ob podanih vseh predpostavkah lahko tudi kaznivo dejanje po 2. odstavku 200. člena kazenskega zakonika,« so navedli v sporočilu.