Tudi to je sprevržena posledica stavke zdravnikov: invalidi tega ne morejo več podaljšati

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) opozarja, da zaradi zdravniške stavke ne deluje ambulanta za voznike na URI Soča.

Invalidi ostali brez možnosti podaljšanja vozniških dovoljenj

NSIOS pristojne poziva, da težavo z nedelujočo ambulanto za voznike na URI Soča nemudoma odpravijo. V NSIOS so pojasnili, da se je nanje obrnilo več invalidskih organizacij in invalidov, ki so izpostavili problematiko s podaljševanjem vozniških dovoljenj.

Ambulanta za voznike na URI Soča je namreč edina ambulanta v Sloveniji, kjer opravljajo obvezna testiranja, ki jih mora opraviti vsak invalid pred podaljšanjem vozniškega dovoljenja, sicer tega ne more pridobiti.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je stavko do preklica po enodnevni opozorilni stavki začel 15. januarja.

Kot so zapisali, zaradi nedostopnega javnega potniškega prometa veliko invalidov uporablja svoje lastno vozilo, da so lahko kos vsakodnevnim migracijam in lahko zadovoljijo potrebe po mobilnosti. Če ti invalidi ne morejo podaljšati vozniških dovoljenj, ker v ambulanti za voznike ne morejo opraviti predhodnega testiranja, pa so primorani ostati doma in ne morejo opravljati vsakodnevnih življenjskih aktivnosti, kot je obisk trgovine ali zdravnika, delo v službi in podobno.

Omenjeno je po našem mnenju sprevržena posledica stavke FIDES, ki hkrati zagotavlja, da stavka ne vpliva na ogroženost življenj in da zagotavlja minimum delovnega procesa, ki je potreben za varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij.

V NSIOS se združuje 24 invalidskih organizacij, ki povezujejo več kot 210 lokalnih društev. Vključene invalidske organizacije zastopajo interese prek 115.000 slovenskih invalidov.