Bralec opozarja na oporečno pico: v trgovini je doživel to (FOTO)

»Ali inšpekcijske službe kontrolirajo pečeno hrano v vitrinah slovenskih trgovin? Očitno ne. Tako sklepam ob današnjem popoldanskem obisku novomeške trgovine, kjer so koščke pice okupirale muhe,« je skeptičen bralec Bogdan, ki je naletel na sporno situacijo.

Nadaljuje: »Marsikdo bo rekel, nič hudega, toda to hrano najpogosteje uživajo otroci, ki z lačnimi želodčki po šoli na hitro kupijo kakšen košček pice.«

Bolje, da ne pomislim...

»Zaposlenega sem opozoril na dogajanje in vprašal, ali se mu zdi higienično, da se na pici najdejo muhe, odgovoril je z nasmehom na obrazu,« je nezadovoljen.

»Nekje sem prebral, da so raziskovalci odkrili, da so noge in krila muh polni različnih vrst bakterij, ki se prenesejo na površino, kjer muha pristane. Tisti, ki pojejo hrano, kamor je priletela, tvegajo nastanek bolezni. Muhe namreč bruhajo, ko pristanejo na vaši hrani – izpljunejo nekaj z encimi bogate sline, s katero hrano delno raztopijo in jo posrkajo skozi usta. Bolje, da sploh ne pomislim na to, kakšno hrano dobivamo s trgovinskih polic in kaj vse smo že pojedli.«

V eni od trgovin je zasledil muho na pici. FOTO: Bralec

Prav gotovo je okolje, v katerem živimo, polno mikrobov in mrčesa – a konec koncev izpostavljenost nesterilnemu okolju sodeluje pri gradnji naše imunosti, če nismo bolni.

Imunost ni enostranska

Obstaja široka paleta zunanjih ali okoljskih dejavnikov, ki vplivajo na imunost. Delovanje imunskega sistema oblikujejo tudi mikroorganizmi, ki jih srečamo v okolju, pridejo lahko od drugih ljudi in živali, nanj pa vplivata tudi prehrana in uporaba zdravil. Ob širokem spektru organizmov se imunski sistem nauči uravnavati ravnovesje in je sposoben razviti pomembne mehanizme, ki so potrebni za normalen imunski odziv – na lastne ali druge neškodljive alergene, piše ameriška Nacionalna knjižnica medicine (NIH).

Gotovo pa ni videti mikavno, če po sveže pripravljeni hrani leze mrčes – tu se je treba vprašati o funkcionalni zasnovi tovrstnih vitrin in drugih mehanizmov, ki bi jih lahko trgovine uvedle za povišanje higienskih standardov.

Ste tudi vi zasledili kaj zanimivega? Pišite nam.