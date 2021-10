Bralec ogorčen: To je sramota sredi Ljubljane (FOTO)

S fotografijami in zapisom se je na nas obrnil bralec Matej, ki je opozoril na odlagališče kosovnega materiala sredi ljubljanskega spalnega naselja Dravlje.

»Že nekaj let se pri vhodu v garažne prostore, kjer je sicer mesto za odvoz kosovnih odpadkov stanovalcev Klopčičeve ulice, stanovalci sosednjih blokov in hiš nenehno odlagajo odpadke in to ne le, ko je čas za odvoz. Na MOL smo že večkrat intervenirali, vendar vse, kar smo dosegli, je bil občasni izredni odvoz odpadkov. Šola in vrtec sta oddaljena le nekaj deset metrov stran. Po določenem času se nabere toliko smeti, da je cesta komaj še prevozna v eno smer. Za dve vozila cestna ni prehodna. Sramota sredi Ljubljane,« je zapisal (nelektorirano) ogorčeni bralec.

FOTO: Matej, bralec poročevalec

FOTO: Matej, bralec poročevalec

