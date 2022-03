Bralca presenečena, ko sta prejela račun za elektriko (FOTO)

V uredništvo smo prejeli sporočilo bralca Mateja iz okolice Ljubljane, ki je te dni dobil račun za elektriko. Kot pravi, je bil ob tem zelo presenečen, a tokrat pozitivno. Za mesec februar ga bodo namreč stroški za elektriko stali le 30 evrov. »Ob vseh teh podražitvah se prileže pozitivna novica,« priznava bralec, ki nam je posredoval dva računa – zadnjega (za mesec februar) in januarskega, ko je za manj porabljenih kilovatnih ur odštel skoraj 40 evrov več.

Računa za januar (zgoraj) in februar (spodaj). Januarja je porabil 275 kilovatnih ur, februarja pa 343. FOTO: bralec Matej

Marko plačal 110 evrov manj

Izkušnjo s ceno električne energije je z nami delil tudi bralec Marko, ki hišo ogreva prek elektrike in pozimi zato vedno plačuje več od običajne slovenske družine. »Račun za februar je bil nižji za 110 evrov od pričakovanega!« je povedal in pojasnil podrobnosti. »Februarja sem porabil približno toliko elektrike kot novembra. Nekaj čez 2.800 kWh. Novembrski račun je bil 287 evrov, februarski pa 177 evrov. Preračunano to pomeni, da sem februarja plačeval 0,063 evra, novembra pa 0,099 evra na kilovatno uro. K sreči me podražitev elektrike še ni udarila, a smo za vsak slučaj že lani ob začetku grelne sezone prilagodili režim gretja: to pomeni, da večino elektrike, kadar se pač da, porabimo v času nižje tarife.«

Razlog za dobro voljo Mateja in Marka je sprejetje ukrepov vlade, ki veljajo od 1. februarja. Ob vrtoglavih podražitvah energentov so se z namenom blažitve stisk prebivalstva in podjetij odločili za oprostitev plačila omrežnin, prav tako pa so znižali trošarine. Ukrep bo veljal začasno, do 30. aprila.

Med ukrepi tudi solidarnostni dodatek

Znižanje trošarin sodi v energetski paket za omilitev posledic podražitve cen energentov. Vanj sodi še več ukrepov, med njimi so izplačilo solidarnostnega dodatka 150 evrov najranljivejšim skupinam prebivalstva, znižanje omrežnine in finančna pomoč podjetjem, zlasti energetsko intenzivnim.

Trošarina za električno energijo se je s februarjem znižala za polovico, s 3,05 evra na MWh na 1,525 evra na MWh za prvo, drugo in tretjo stopnjo odjema električne energije ter z 1,80 evra na MWh na 0,90 evra na MWh za četrto stopnjo odjema. Skupaj s še nekaterimi ukrepi so se zneski na položnicah za elektriko v povprečju znižali za 35 odstotkov.

