Bralec Gregor se sprašuje: Zakaj stalni prebivalci nimamo prostega vstopa na znamenitosti?

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Gregor iz Ljubljane, ki je obiskal ljubljanski grad in bil presenečen nad cenami vzpenjače in vstopnine na grad. O tem smo poročali tukaj. Pisal nam je s prošnjo, da pri Mestni občini Ljubljana preverimo, zakaj stalni prebivalci Ljubljane nimajo prostega vstopa na znamenitosti občine, kot je praksa ponekod v tujini?

Odgovor smo poiskali na Mestni občini Ljubljana. Zakaj Ljubljančani niso oproščeni vstopnin na ljubljanske znamenistosti, so z urada za odnose z javnostmi odgovorili: »Ljubljanski grad je večkrat letno mogoče obiskati brezplačno – na dan odprtih vrat v sklopu Grajskih dni, ob slovenskem kulturnem prazniku, na Ta veseli dan kulture …«

Opozorili pa so tudi na možnost, da je mogoče kupiti letne vstopnice, ki so precej cenejpe kot vsakokratni nakupi. »Za vse tiste, ki Ljubljanski grad obiščejo večkrat letno, je na voljo letna kartica Royal, ki vključuje neomejeno število voženj z vzpenjačo ter obiskov sicer plačljivih vsebin (Razgledni stolp, Virtualni grad, Lutkovni muzej, stalna postavitev Slovenska zgodovina). Cena le-te je 45 €/osebi. Na voljo je tudi znižana cena za otroke (7–18 let), študente in upokojence po ceni 30 €/osebo ali družinska po ceni 75 €.«