Bralec navdušen nad tem, kar je ujel v objektiv (FOTO)

Bralec Egon nam je poslal lepe fotografije jate ptic, ki jih je ujel med selitvijo. Kot je zapisal: »Začele so se že selitve ptic od zahoda proti vzhodu. Na nedeljsko popoldne sem nad Brežicam opazil jato žerjavov, ki je ’oplazila’ luno ...«

Žerjavi (Gruidae) so zelo veliki ptiči z dolgimi nogami in dolgim vratom. Zanje je značilen raven, srednje dolg kljun v obliki bodala. Prsti na nogah so brez plavalne kože; prilagojeni so brodenju po plitvi vodi na močvirjih in barjih. Močno podaljšana in povečana zunanja letalna peresa oblikujejo košat šop, ki je videti kot rep, v resnici pa je pravi rep zelo kratek in skrit pod tem šopom. Žerjavi so izjemni jadralci in vešče izkoriščajo zračne tokove na svojih maratonskih selitvah. Letijo z iztegnjenim vratom, tako kot štorklje. Žerjavi se selijo v jatah v klinaste oblike, kot je vidno na fotografijah. Na ta način zmanjšajo zračni upor pticam na repu jate, ki zato za letenje porabijo manj energije. Čez čas, ko se ptice na čelu jate utrudijo, jih zamenjajo ptice iz zadnjega dela jate. Vse skupaj deluje in spominja na ekipo s cestne kolesarske dirke. Kljub velikosti so žerjavi plahi ptiči, ki gnezdijo v odmaknjenih delih sveta. Gnezdo iz rastlinja starša zgradita na tleh. Žerjavi so vsejedi. Jejo rastlinske poganjke, korenike, gomolje, liste in plodove; od živali pa jim teknejo žuželke in drugi členonožci, ribe, dvoživke, plazilci, mladiči ptičev in mali sesalci.

Vir: Notranjski regijski park

Če imate tudi vi za nas kakšen utrinek, vreden objave, izpolnite spodnji obrazec.