Bralec Darko se jezi: Očitno bomo več let pacali nekaj sto metrov asfalta in en nadvoz

Mediji smo pred enim letom (konec avgusta 2023) poročali, da so pri Dragomerju na avtocesti Ljubljana-Vrhnika končno zabrneli stroji, in začela se je gradnja enega najtežje pričakovanih avtocestnih priključkov v državi.

Po letu dni priključek še vedno ni zgrajen, delovišče pa zaradi spremenjene vozne dinamike -zaprt odstavni pas, prisotnost mehanizacije - vsak dan povzroča kilometrske kolone na relaciji med Vrhniko in Ljubljano.

Bralec Darko se jezi:

»Vemo, da delovišče povzroča zastoje, to razume vsak voznik. Ne razumem pa, zakaj dela v poletnem času v idealnih vremenskih pogojih očitno potekajo enako hitro, kot delajo birokrati v Ljubljani? Mimo delovišča sem se na delovni dan peljal malce po 17. uri.

Na delovišču ni bilo več niti enega delavca, noben stroj ni brnel, noben bager izkopaval terena ... Ali je tako težko v letnem času, ko je svetlo do osmih zvečer, organizirati dvoizmensko delo na delovišču in tako pohitriti projekt ter skrajšati muke voznikom? Kitajci bi v letu dni postavili ne samo avtocestnega priključka, ampak še letališče zraven. Pri nas pa bomo očitno več let pacali nekaj sto metrov asfalta in en nadvoz.«

Kako na očitke odgovarja Dars?

Zakaj se gradnja priključka Dragomer, ki zaradi spremenjene vozne dinamike že celo poletje povzroča kilometrske zastoje, po več kot letu dni še ni zaključila in glede na stanje delovišča se ne bo še kar nekaj časa?

Uvodoma pojasnjujemo, da zastojev na primorski avtocesti ne gre pripisati zgolj gradnji novega priključka na tem območju. Primorski odsek avtoceste sodi med prometno najbolj obremenjene. Promet se je na celotnem avtocestnem omrežju letos v primerjavi z lani povečal za približno tri odstotke.

Najvišjo, šestodstotno rast prometa smo beležili na dolenjskem avtocestnem kraku, medtem ko je bila na primorskem 1,5-odstotna.

Letos poleti so se turistični prometni tokovi nekoliko spremenili v smislu, da so se bolj razporedili čez cel teden. Na primorski avtocesti se še posebej v turistični sezoni vozi zelo raznovrsten promet (gre za voznike iz različnih držav, voznike avtodomov, tovornih vozil, vozil s prikolicami ipd.). Pri tako pestrih voznikih in močni gostoti prometa se zgodi večje število izrednih dogodkov in prometnih nesreč.

Zakaj delo ne poteka do osmih zvečer, ko je še svetlo?

Dela potekajo skladno z gradbenim dovoljenjem in omejitvami, izhajajočimi iz njega.

(Dars smo prosili, da nam pošljejo dokument, kjer piše o omejitvah, na njihov odgovor še čakamo. Kaže, da pravilnik, kdaj lahko delavci delajo, ne veljala enako za vsa gradbena dela.)

Kdaj bo priključek zgrajen?

Dela pri gradnji priključka Dragomer so stekla 31. julija 2023, ko je bil izvajalec uveden v delo. Priključek bo za promet odprt v letu 2025.

Zakaj dela na delovišču ne potekajo simultano na različnih koncih? Očividci, ki se vozijo mimo, poročajo, da se vse premika po polžje, napredka skoraj ni opaziti, strojev na določenih delih delovišča sploh ni.

Dela potekajo skladno s planom napredovanja del in po pravilih gradbene stroke.

