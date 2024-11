Bralec Bojan razočaran nad županom: »Vsi govorijo o skrbi za naravo, ko predstaviš dejstva, odklonijo sodelovanje«

Bralec Bojan nam je posredoval fotografiji nelegalnega odlagališča odpadkov, ki ga župan Zoran Poznič kljub obljubam o skrbi za naravo, pravi bralec, še vedno ne odpravi.

»Zemljišče je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Pred 2 letoma sem Sklad obvestil, toda ne reagirajo, saj je vodja pravne službe na Skladu bivša direktorica občinske uprave občine Trbovlje,« pojasnjuje ozadje.

Župan ni bil pripravljen sodelovati

»Hkrati sem bil tudi na občini, županu osebno opisal stanje, pa me je odpravil z odgovorom: »Tisto ni naše«. Presenečen sem bil, kajti na sestanku so bili prisotni tudi podžupan, vodja oddelka za to področje in glavni inšpektor medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje,« pravi. Gospod Bojan si želi, da se ti odpadki odstranijo iz naravnega okolja.

»Vsi odgovorni imajo polna usta skrbi za naravo, za zdravo življenjsko okolje, toda ko jim predstaviš dejstva, pa odklonijo sodelovanje. Ne glede kdo je lastnik zemljišča, odpadki so v naši občini, v našem življenjskem okolju, tu živimo mi in pravilno bi bilo, da vodilni na Občini in MIR poskrbijo za odstranitev teh odpadkov,« je zapisal razočarano.

Sklad odgovarja

Za pojasnila smo se obrnili na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, kjer so nam zagotovili, da so na parcelo poslali sodelavca, da je preveril dejansko stanje, in potrdili navedbe, na katere je opozoril g. Bojan.

»Po analizi podatkov in slikovnega materiala bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS v skladu z zakonsko predpisanimi možnostmi tudi ukrepal,« so dodali.