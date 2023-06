Zobozdravniška grozljivka: v Turčijo je šel po nove zobe, potem pa se je hudo zapletlo (FOTO)

Model Jack James iz Manchestra se je odločil, da bo odletel v Turčijo polepšati svoj nasmešek. Luske so ga stale tri tisoč funtov, kar znese nekaj manj kot 3500 evrov. Vse je bilo lepo in super, zato se je 22-letnik po lanskem septembrskem posegu vrnil v domovino. A nekaj mesecev kasneje so se začele težave: bolečine in krvavitve. Pa ne samo to: Jack pravi, da je imel tudi grozen zadah.

Za sanacijo prek 20 tisoč evrov

Ni mu preostalo drugega, kot da obišče zobozdravnika, tokrat doma. Po pregledu so mu povedali, da gre za vnetje in da njegovi zobje nismo v najboljšem stanju, celoten poseg, vključno s sanacijo zob, pa da ga bo stal okoli 20 tisoč funtov ali okoli 23 tisoč evrov.

Nazaj v Turčijo

Na koncu se je odločil, da se junija letos vrne v Turčijo. Popravki seveda niso bili zastonj, ampak je moral iz žepa potegniti 4500 funtov (slabih 5200 evrov). Klinika je namreč trdila, da to nikakor ni njihova krivda.

Kot morski pes

Ko so mu luske odstranili, je bil v šoku, saj je sprevidel, da so mu zobe dodobra zbrusili in je pogled v njegova usta brez lusk videti kot pogled v gobec morskega psa. V Turčiji so opravili popravke, a James pravi, da mu je kmalu po vrnitvi ena od lusk odpadla. »Kot v grozljivki,« pripoveduje.

Vsem polaga na srce, da preden odidete v tujino na takšen ali drugačen poseg, dobro preverite, h komu greste. Sam bi si svoje zobe, kar je ostalo od njih, najraje populil ...