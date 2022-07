Ženske razkrile najbolj škandalozne prošnje za seks: preverite najhujše

Vsaka ženska je vsaj enkrat v življenju zagotovo kaj posebnega, ko ji je kakšen moški dvoril. Medtem ko so nekateri mojstri v spogledovanju in zapeljevanju, so tudi taki, ki jim to preprosto ne gre. Čeprav so okusi različni, je dejstvo, da nekateri moški poskušajo vse, da bi našli partnerico za eno noč. Tako so opravili raziskavo in pri ženskah preverili, kateri so najslabši načini, ki so jih moški uporabili pri osvajanju. Nekateri vas bodo nasmejali, nekateri zgrozili, morda celo razjezili.

Tu so:

Jutri se vračam v preteklost. Naj zadnjo noč preživim s čudovito damo, če se ne vrnem.

Ko bova končala, ti bom naredil torto.

Kupil ti bom hrano za ves vikend.

Odletela bova na Bahame, da bi seksala na plaži.

Nikoli se nisem ljubil s čudovitim dekletom. Seveda je vse prvič.

Daj no, saj si že noseča, ne moreš več zanositi.

Ali bova seksala, če bom rešil ta kviz o Harryju Potterju?

Hočeš zabavo, hočem zabavo Ti si pametno dekle, jaz pa sem očitno zelo inteligenten.

Lepo je, da sem te spoznal, ampak raje bi te pojedel.

Ti boš kraljica Afrike in jaz ti bom naredil dva fantka – dvojčka.

Tako si seksi. Stavim, da si neverjetna v postelji. Me lahko kaj naučiš?