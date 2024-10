Ženska z dvema vaginama »uporablja eno za vsakega fanta«, pravi, da to ni varanje

Annie Charlotte, manekenka in vplivnica, je nedavno obiskala ngometni stadion Tottenham Hotspur v mini obleki in majici domače ekipe. Zaslovela je s trditvijo, da ima dve vagini in da uporablja eno za vsakega od svojih fantov, zdaj pa je naznanila ljubezen do kluba iz severnega Londona. Morda temu botruje to, da naj bi se zaljubila v njihovega trenerja, 'Big Ange' Postecogluja.

Na družbenih omrežjih je svojim 40.000 sledilcem sporočila: »Šla sem na svojo prvo nogometno tekmo ... in uradno sem navijačica Tottenhama!« Annie je na tekmi spremljala zmago ljubega kluba proti Brentfordu s 3:1, ob čemer so se mnogi njeni sledilci spraševali o njeni izbiri ekipe.

Nekdo je komentiral: »Pripravi se na turbulentno razmerje s tem klubom.« Drugi pa so zapisali: »O, Annie, kaj si naredila?« in »Pripravi se na razočaranja.«

Annie, stara 25 let, je model na platformi OnlyFans, njena posebnost je, da ima dve vagini. Rojena je bila z dvema maternicama in dvema materničnima vratoma. Pri 16 letih so ji diagnosticirali stanje »uterus didelphys«, potem ko so ji vstavili kontracepcijsko spiralo. To pomeni, da bi lahko teoretično zanosila z dvema otrokoma hkrati, saj sta obe vagini »funkcionalni«, kar vključuje tudi dva menstrualna ciklusa.

Ločena intimnost za vsakega fanta

V nekem intervjuju je razkrila, da hodi z dvema moškima hkrati, in trdi, da to ni varanje, saj ima vsak od njiju »svojo« vagino. Povedala je: »Ne varam, ker vsakemu od fantov dovolim, da uporablja eno vagino. Eden ne ve za drugega – in mislim, da jima tega ni treba vedeti.«

Annie je še pojasnila, da z vsakim od fantov preživi en dan na teden, vikende pa izmenjuje. Dodala je: »Nimamo natančnega urnika za seks, ampak nikoli ne seksam z obema na isti dan, ker mislim, da bi ju to zmotilo.«

Prav tako je omenila, da kljub temu da ima dve ločeni vagini, lahko telesne tekočine prehajajo med njima, zato se zdi pravično, da ju ločuje.

Za konec je pojasnila, da ločuje ustvarjanje vsebin za OnlyFans od osebnega življenja.