Za zjokati se: 20 ur je reševala hčerine lase (FOTO)

Če imate doma majhne otroke, še posebej če imate deklico, veste, kako zelo občutljivi so glede svojih las. Zato si lahko samo zamislimo, kakšen šok je doživela, ko je zagledala šestletno hčerz ježki, igračkami, priljubljenimi tudi pri nas, v laseh. Tja jih ji je stresel bratec»Petek in sobota sta bila najhujša dneva v mojem življenju,« je napisala mati na facebooku. »Abigail in Noah sta se po šolanju na daljavo igrala v kleti, po približno 10 minutah je Noah pritekel in rekel, da ima sestra nekaj v laseh. Kmalu za njim je prišla še ona in mislim, da sem doživela zunajtelesno izkušnjo, ko sem jo zagledala. Noah je na njeno glavo za šalo stresel ježke, ki pa so se zapletli v njene lase.« Na glavi je imela hči približno 150 ježkov. Abigail pa ni edina, ki se ji je to zgodilo. Že več otrok je imelo podobno izkušnjo, a se lahko izdelek vseeno prodaja, saj je na škatli opozorilo, da se lahko zaplete v lase.Tri ure je trajalo, da je mati hčeri odstranila 15 ježkov, saj so se ti sprijeli med sabo in na lase. Uporabili so olje in balzam, kot je priporočeno, a je bilo še hujše. »Odstranili smo jih še 10, in kot bi trenil, je bilo čez polnoč, Abigail pa ni več mogla imeti odprtih oči. Spala je prislonjena name, da zjutraj ne bi bilo še hujše.«Naslednji dan je mati odšla v trgovino in nakupila preparate, ki naj bi pomagali pri razčesavanju las. »Bilo je veliko solz, predvsem mojih. Abigail se je dobro držala, tolažila je mene in Noaha, ki se je grozno počutil zaradi tega, kar je naredil. Presenetljivo dobro, res, saj običajno kriči, če jo le malo pocukaš.«Kar 20 ur je trajalo, da so odstranili vse ježke, ob tem pa je bila Abigail ob kar precejšnjo količino las. Še eno uro je trajalo, da so jo uspešno razčesali in umili z las vse preparate, ki so jih uporabili. Mati je še zapisala, da je pravi čudež, da ima deklica še vedno lase in da ima sama otečene prste, in da ne želi nikomur, da bi doživel tako travmatično izkušnjo.