Za nov telefon sta prodala osemmesečnega otroka

Otrok naj bi bil najlepše in neprecenljivo darilo ljubezni. A za indijska zakonca Džajdev in Sathi Ghoš je vendar precej več vreden najnovejši Applov telefon iphone. Te nove pametne napravice z odličnim vgrajenim fotoaparatom, s katerim bi lahko delala privlačne fotografske zgodbe za njun profil na instagramu, sta si tako noro želela, da sta zanj prodala kar svojega osem mesecev starega dojenčka.

Ni prvič, da so ljudje za nov iphone naredili nore stvari. Neki moški je postal invalid, ko je zanj prodal ledvico.

Sumničavi sosedje

Domačini v vasi v indijski zvezni državi Zahodna Bengalija so vedeli, da očaranost zakoncev Ghoš nad bleščečimi telefoni meji na obsedenost, a si teh z mizernim prihodkom, da sta še iz meseca v mesec komaj preživotarila, pač nista mogla privoščiti. Nato sta nenadoma začela potovati znotraj domače zvezne države, pri tem bahavo razkazovati bleščeče nov in pošastno drag pametni telefon, kar seveda ni ušlo očem njunih sosedov. Še toliko bolj, ker je v tem času neznano kam izginil njun osemmesečni sin, a to zakoncev očitno ni pretirano skrbelo. Še več, ob izginotju njunega sina sta se zdela povsem brezbrižna, ob vprašanjih sosedov sta zamenjala temo, zato so se slednji na koncu zaskrbljeno obrnili na policijo.

Policijska preiskava je potrdila strahove. Džajdev in Sathi sta sina prodala, da sta si lahko privoščila telefon in potovanja. »Med zaslišanjem je dojenčkova mama priznala, da sta sina prodala, saj sta želela potovati po državi, da bi lahko postala vizualna pripovedovalca zgodb na instagramu,« je potrdil predstavnik tamkajšnje policije in razkril, da se srhljive podrobnosti tu še ne končajo. Ne le, da sta prodala sina, poskušala sta prodati tudi sedemletno hčer – a na njuno smolo zanjo nista našla kupca. Vseeno pa je epilog relativno srečen, saj je predstavnikom oblasti malčka uspelo izslediti pri ženki v istem okraju, starše iz pekla in kupko otroka pa so obtožili trgovanja z belim blagom.