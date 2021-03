Za 6. rojstni dan so ji najeli grad, slavljenka ni bila zadovoljna s torto

Prišla je v kočiji

Nad torto ni bila navdušena, ker ni bila povsem modra. FOTO: Pridanniko/Getty Images

Koliko bi odšteli za otrokov rojstni dan? Nekateri prisegajo na pristnost, domačnost in skromnost, za druge pa pride v poštev zgolj in samo razkošje. Denimo za malo Američanko, ki je šesti rojstni dan proslavila na zelo veliki nogi. Kljub očetovemu nasprotovanju je njena mati za pravo razvajanje odštela kar trideset tisočakov.»Ampak Grace je najin edini otrok, ki še verjame v pravljice, in je prepričana, da je princesa,« je svojo absurdno odločitev pojasnila, ki je tudi mati dveh najstnikov, odločena, da bo hčerki pripravila sanjsko zabavo. In če je Grace princesa, potem potrebuje grad, zato ga je preprosto najela, zapolnila oziroma okrasila z 2000 cvetlicami, ledeno skulpturo in pogostitvijo za kar 250 povabljencev. Da ne govorimo o 300 pravljičnih kostumih, ki si jih je sposodila za dvorno preobrazbo najmlajših gostov, in pa vizažistki, ki je ozaljšala slavljenko, preden so jo posedli v kočijo in pripeljali na grajsko dvorišče.Tam so ji predstavili osemnadstropno torto, ki pa je ni navdušila, temveč razočarala! Njena tiha želja je namreč bila, da bi bila vsa modra, a je bila na njeno žalost pisana. No, ko ji je za rojstni dan zaplesala profesionalna skupina in ko je končno prejela težko pričakovano darilo, se je potolažila: pripeljali so ji namreč pravi pravcati rožnati avtomobil, ki ji je končno zvabil nasmeh na obraz. Oddajo o pregrešno dragi rojstnodnevni zabavi so predstavili na televizijski mreži TLC, komentarjev o neprimernosti, pričakovano, ne primanjkuje.