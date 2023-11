Videz hrane jo straši. Motnja, za katero boleha, ni nobena redkost

Na krožniku 22-letne Kanadčanke Sare Barnes ni pice, rdečega mesa ali riževega narastka, prav tako ne še mnogo drugih živil, ki jih odrasli ljudje uživajo za kosilo. Prehranjuje se le z določenimi živili, za katera meni, da so varna, med drugim s piščancem, jogurtom in kruhom.

S klobaso bi se lahko zadavila, pravi. FOTO: Tiktok

Misel, da bi tole pojedla, se ji zdi ogabna. FOTO: Tiktok

»Videz hrane me prestraši, ker si predstavljam, kakšno teksturo ima in kako se bo to občutilo v ustih. V isti sekundi se zavem, da te hrane ne bom mogla pojesti. Bojim se, da bom bruhala,« razlaga mladenka iz Ontaria.

»Hrana, ki je absolutno ne morem prebaviti, so piščančje perutničke, saj so vlaknaste, rebra in rdeče meso, to je najhujše, saj so na njem delci maščobe. Strašijo me denimo polnjene paprike in pica z raznolikim nadevom, saj se ne morem spopasti s toliko različnimi teksturami hkrati. Ne morem jesti majoneze, gostih prelivov za solato ali omak s koščki, denimo čebule ali paprike,« pravi.

Boji se

Vse skupaj je morda slišati nenavadno, vendar motnja, za katero boleha, restriktivna motnja izogibanja oziroma omejevanja vnosa hrane, ni nobena redkost in je pravzaprav druga najpogostejša prehranska motnja med otroki, starimi manj kot 12 let. Tudi Sarine težave so se začele v otroštvu, ko je zavračala hrano, ki so ji jo ponujali starši, in želela piti zgolj pomarančni sok.

Barnesova je motnjo prehranjevanja predstavila na tiktoku. Posnela se je pred krožnikom s klobaso in razložila, da je ne bo pojedla, ker se boji, da bi se lahko z njo zadavila, bruhala ali celo umrla. »Vem, da se to v resnici ne more zgoditi, vendar ne morem prepričati svojega telesa, da bi jo prebavil,« razlaga na posnetku.