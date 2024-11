V Disneyland kar na križarko

Vas mika izlet v Disneyland, pa ne veste, katerega bi izbrali? Disney rešuje težavo s križarjenji, ki ponujajo tematski park in potovanje po svetu obenem. Njihova najnovejša pridobitev je križarka Treasure, ki je pravi raj za otroke. Ti se lahko po toboganu spuščajo v otroški klub, ki ponuja nešteto možnosti za igro, tudi oblačenje v kostume Maščevalcev, starši pa lahko medtem v miru popijejo koktajl v baru, ki spominja na znamenito atrakcijo v Disneyjevih parkih, zakleto graščino.

Kapitanka ladje je Miška Mini.

Potnikom so na voljo tri tematske restavracije, ena, v kateri vas pri mizi obiščejo Spiderman in drugi junaki, ki se pojavijo v filmu Varuhi galaksije, druga v mehiškem slogu, z dogodki, posvečenimi slikovitemu prazniku dia de los muertos, v tretji pa podoživite glamurozna dvajseta leta ter se zabavate ob dogodkih na temo Aladina, Levjega kralja, Tarzana in drugih.

Avla, opremljena v slogu Aladina Foto: Disney

Ogromno izbire

Otroke lahko razveselite s sladoledom v sladoledarnici, podobni tisti, ki so jo gledali v risanki Zootropolis. Tu so še družinski bazeni, ki ponujajo najrazličnejše vodne norčije (na primer območje za škropljenje v slogu risanke Svet igrač), sobe pobega za starejše obiskovalce ter različne predstave na temo Disneyjevih filmov in risank.

8655 evrov najmanj stane razkošna kajuta.

Na voljo so igralnice za otroke vseh starosti, pa tudi za tiste odrasle, ki so še vedno otroci po duši. In kdo je kapitan te zabavne ladje? Miška Mini! Za prvo križarjenje, ki se bo odvilo med 21. in 28. decembrom, bo treba odšteti 9123 dolarjev (8655 evrov) za najmanj udobne kajute v notranjosti ladje, potovanje v najbolj luksuznih suitah pa se začne pri 24.957 dolarjih (23.680 evrih). Ladja bo izplula iz Port Canaverala na Floridi, kam boste potovali, pa je odvisno od programa, ki ga izberete.