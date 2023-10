Uho jo je tako srbelo, da ni bilo za živeti: ko je zdravnik pokukal vanj, je imel kaj videti (VIDEO)

Neznana 64-letnica iz Tajvana je imela težave s spanjem, saj je v levem ušesu čutila klikanje in slišala nenehno šelestenje, imela je tudi občutek srbenja. To ji nikakor ni dalo miru, zato je odšla k ustreznemu specialistu.

Zdravnik, ki je ustrezno izobražen za področje ušes, nosa in grla (ORL-specialist) je vzel ustrezne pripomočke in v ušesu nemudoma zagledal majhnega pajka, ki je v njenem ušesu našel dom. Še več: pajek se je v njenem ušesu uspešno levil in odvrgel staro, trdo kožo.

Rešitev njene težave je bila relativno enostavna: pajka in njegove ostanke so s pomočjo cevke posesali iz njenega ušesa, zdravnik pa je javnost pozval, naj pri sebi preverijo, če imajo podobno simptome, poroča spletni portal NBC News.

Podobne primere lahko spremljajo tudi bolečine, vendar v tem primeru ni bilo tako, saj je bil pajek velik komaj dva do tri milimetre. Ker pa je šlo za prvi primer, ko je zdravnik videl, da se je pajek v ušesu celo levil, je zdravnik Tengchin Wang spisal poročilo v znanem New England Journal of Medicine.

Primeri, ko nekaj zaide v človeško uho, so relativno pogosti. Specialisti za ušesa, nos in grlo se bodo v svoji karieri srečali z desetinami takšnih primerov.

Ker imamo v ušesnem kanalu zelo tanek in občutljiv del, čutimo plazenje in stopicanje, kar je precej neprijetno.