Ubijalska božična torta! Poskusilo jo je šest ljudi, dva sta umrla

Več članov iste družine je zbolelo, potem ko so v ponedeljek popoldne jedli torto na družinskem božičnem srečanju v Torresu v brazilski zvezni državi Rio Grande do Sul. Torto je jedlo šest od sedmih ljudi na praznovanju, vključno z žensko, ki jo je pekla, ter 10-letnim fantom.

Gostiteljičin mož je septembra umrl zaradi zastrupitve s hrano.

Po zaužitju so se začeli kazati znaki zastrupitve, kot sta bruhanje in driska, pet izmed njih pa je v torek ob enih zjutraj poiskalo zdravniško pomoč v bolnišnici. Nekaj ​​ur kasneje sta sestri, 58-letna Maida Berenice Flores da Silva in 43-letna Tatiana Denize Silva dos Santos, umrli zaradi srčnega zastoja. Tretja žrtev, 65-letna Neuza Denize Silva dos Anjos, je umrla v torek zvečer. Iz bolnišnice so sporočili, da je smrt nastopila zaradi šoka po zastrupitvi s hrano. Arzen so, kolikor je znano, potrdili le pri eni od žrtev.

Izkopali truplo moža

Policija je torto poslala na testiranje in sporočila, da so med preiskavo v hiši gostiteljice našli tudi več živil s pretečenim rokom trajanja. Povedali so, da še ni jasno, ali je šlo za namerno zastrupitev ali za naključje.

V petek je policija zahtevala izkop trupla pokojnega moža ženske, ki je naredila torto. Umrl je septembra zaradi zastrupitve s hrano.

Ženska trenutno ni osumljenka v nobenem od obeh primerov in je edina od druščine, ki si je privoščila dve porciji torte. V njenem telesu so našli visok odmerek arzena, precej večji kot v drugi žrtvi božične pojedine. Načelnik policije Marcos Vinicius Veloso je dejal, da so se nekateri družinski člani pritoževali, da ima torta okus po popru.