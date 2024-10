Trgovka ostala ujeta v hladilnici: »Čedalje bolj mrzlo je bilo, ključavnica ni delovala«

Nenavadno dramo je doživela in preživela trgovska v eni od trgovini v srbskem mestu Šabac. Medtem ko je v hladilnici iskala mlado zelje, so se za njo zaprla vrata in ostala je ujeta v temi in mrazu.

»Čelo neprijetna izkušnja je za mano. Razmišljala sem, zakaj so se vrata tako hitro zaprla in zakaj si nisem prižgala luči. Vse možno mi je hodilo čez glavo. Zeblo me je po obrazu in rokah in zdelo se mi je, da postaja vsak trenutek vse bolj hladno,« je povedala za srbski medij Telegraf.

Niti ni poskušala potrkati na vrata, saj sta bili v izmeni le dve, na blagajni pa gneča, zato jo kolegica niti ne bi slišala. Druga možnost je bila, da počaka, da kolegica opazi, da je ni, da bi morda do takrat že zmrznila do smrti.

Sreča v nesreči je bila, da je ravno tisti dan nadomeščala vodjo izmene in je lahko imela ob sebi telefon. Z njim je posvetila in ugotovila, da je notranja ključavnica v okvari. Napetost in tesnoba sta naraščali, dokler se ni spomnila, da ima v svojem imeniku kontakt potrošnika, ki je prišel po zelje, piše medij.

»Bil je že doma, a ko sem mu pojasnila, v kakšnih zagati sem, ni trajalo dolgo, da so me skupaj s sodelavko rešili iz hladilnice,« je dejala.

In čeprav ji ni bilo do smeha, so se na koncu vsi skupaj le nasmejali neprijetnosti, ki je doletela trgovko. Kupec pa je tudi prišel do svoje glavice mladega zelja.