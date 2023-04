Trdi, da komunicira z bogom: v Medžugorju kupila kip, iz katerega so tekle »krvave solze«

Maria Giuseppe Scarpulla je v znanem romarskem kraju Medžugorje v Bosni in Hercegovini kupila Marijin kip. Po vrnitvi v Italijo je trdila, da sveta Marija toči 'krvave solze' in ji pošilja sporočila. Kip so nato postavili v stekleno vitrino v parku s pogledom na jezero Bracciano, vsak tretji dan v mesecu pa se je tam zbralo na stotine romarjev, ki so molili pred kipom in poslušali najnovejša božanska sporočila, ki naj bi jih prejela Scarpulla. To se je dogajalo že leta 2016. Aprila letos so ugotovili, da je vse preslepila.

Gospa Svetica, v preteklosti obsojena zaradi goljufij, je kmalu ustanovila fundacijo, v kateri je zbirala donacije, za katere naj bi zgradila center za bolne otroke. 'Svetica' je v Italiji postala pravi hit - vse več je bilo romarjev in darov. Zaradi vse večjega medijskega zanimanja za kraj in naraščanja pritožb lokalnih prebivalcev zaradi navala romarjev pa je škof Marco Salvi napovedal, da bo Cerkev raziskala fenomen.

3. aprila se je v majhnem mestecu blizu Rima ponovno zbralo okoli 300 romarjev, Scarpulla pa jim je posredovala novo domnevno sporočilo svete Marije. »Ljubljeni otroci, to je trenutek in čas za izbiro. Prosim vam kot užaloščena mati: izberite Boga.«

Izginila je

Dva dni pozneje je zasebni detektiv Andrea Cacciotti za italijanske medije povedal, da je o primeru govoril s policijo in tožilstvom, da je vložil ovadbo, saj se »veliko ljudi po izkušnji s Scarpullo počuti prevarane«.

»Kri na kipu, ki naj bi točil krvave solze, je prašičja kri,« je dejal Cacciotti. Njegove trditve še niso bile potrjene, poroča Guardian. Sprožili so sodno preiskavo, Scarpulla in njen mož pa sta še isti večer zapustila mesto Trevignano Romana in izginila. A njena odvetnica trdi, da je Maria odšla le na dopust.

»Njeni fundaciji sva z ženo dala 123.000 evrov. Bila sva bolna, verjela sva ji, a to je bila velika napaka,« je dejal eden od ogoljufanih.